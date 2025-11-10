На границе Албании и Греции находится мегаполис.. пауков

️ Scientists have found the world’s largest spiderweb — covering 106 m² inside a sulfur cave on the Albania–Greece border!— BG (“Beege”) Burton (@QuantumMagick) November 9, 2025
Over 111,000 spiders from two rival species have formed a peaceful, self-sustaining supercolony — the first ecosystem of its kind ever recorded. ️… pic.twitter.com/aC0dNwSXrm
По данным журнала Subterranean Biology, в пещере Sulfur Cave обитает более 110 000 пауков, организовавших одно огромное сообщество.
Колония занимает около 110 квадратных метров, объединяя два вида — Tegenaria domestica и Prinerigone vagans.
Учёные считают, что это самая большая паутина из когда-либо найденных. Она существует как единая структура в замкнутой экосистеме с постоянной влажностью и отсутствием света.
Фотографии и видео сделали венгерский биолог Иштван Урак и чешский исследователь Марек Ауди.
По их словам, «паучий мегаполис» напоминает живую сеть: новые нити постоянно добавляются, старые — укрепляются соседями.
«Это как город, где каждый житель строит свой дом, но все живут под одной крышей», — сказал Урак.