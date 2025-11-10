Наука в шоке: муравьи узнают себя в зеркале!

Результат ошеломил всех. Увидев отражение, многие муравьи начали пытаться очистить собственные головы, но только тогда, когда видели себя в зеркале. Без зеркала — никак.

Такое поведение называют самоузнаванием, и раньше считалось, что оно присуще только существам с «большим мозгом»: дельфинам, человекообразным обезьянам и слонам.

Исследование вызвало бурю споров. Скептики заявили, что муравьи просто реагировали на запах или ощущение краски, а не на своё отражение. Тем более что зеркальный тест изначально придуман для животных, у которых развито зрение, а не обоняние.

С тех пор эксперимент повторяли лишь единичные лаборатории, и единого мнения до сих пор нет. Но факт остаётся фактом: муравей, инженер нашего имира, может быть куда сложнее, чем мы привыкли думать.

«Сознание, возможно, не привилегия больших мозгов, а универсальный язык жизни», — пишет журнал Subterranean Biology.