Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?

10 ноября, 2025 09:08

Во время концерта в рижском зале Spelet 9 ноября Монеточке внезапно стало плохо — у певицы начался сильный аллергический приступ. Артистку увезла "скорая", концерт пришлось отменить.

Зрители долго ждали продолжения, но вскоре стало ясно: шоу не будет. Организаторы поблагодарили публику за поддержку и пожелали Монеточке скорейшего выздоровления.

Как позже сообщила сама певица в соцсетях, у неё развился отек Квинке - аллергическая реакция. По словам Монеточки, такое с ней случилось второй раз в жизни, но впервые - на концерте, и она очень сожалеет о срыве концерта. 

Монеточка (Елизавета Гырдымова) — певица и автор песен из Екатеринбурга, прославившаяся своими ироничными треками и альбомом «Раскраски для взрослых». С 2022 года живёт в Вильнюсе. В России артистку объявили "иноагентом" и заочно арестовали.

Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России
Думаете уехать из Латвии? Как оформить пенсию ЛР в России

Впервые зафиксирован сигнал от «инопланетного корабля» в Солнечной системе
Впервые зафиксирован сигнал от «инопланетного корабля» в Солнечной системе

Непатриотично: почему на прилавках залёживаются латвийские фрукты?
Непатриотично: почему на прилавках залёживаются латвийские фрукты?

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

Японец потерял жену-голограмму после закрытия сервиса

Когда компания закрыла поддержку своего устройства, его семья буквально исчезла.

