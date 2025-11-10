Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?

Зрители долго ждали продолжения, но вскоре стало ясно: шоу не будет. Организаторы поблагодарили публику за поддержку и пожелали Монеточке скорейшего выздоровления.

Как позже сообщила сама певица в соцсетях, у неё развился отек Квинке - аллергическая реакция. По словам Монеточки, такое с ней случилось второй раз в жизни, но впервые - на концерте, и она очень сожалеет о срыве концерта.

Монеточка (Елизавета Гырдымова) — певица и автор песен из Екатеринбурга, прославившаяся своими ироничными треками и альбомом «Раскраски для взрослых». С 2022 года живёт в Вильнюсе. В России артистку объявили "иноагентом" и заочно арестовали.