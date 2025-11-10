Решил пошутить и получил «привет» от коллекторов: история Сергея из Балви

Всё началось с того, что ему начали приходить на электронную почту предложения приобрести коллекционные монеты от SIA Latvijas Monētu nams. Эта навязчивая реклама, по словам Сергея, ему надоела. Но вместо того, чтобы просто отписаться от рассылки и забыть о ней, он не пошёл этим путём. Однажды, будучи на больничном, он от скуки решил "приколоться" над торговцем монетами. Он заполнил бланк заказа, куда вписал явно абсурдную информацию: в качестве заказчика указал Раймонда Паулса, в качестве адреса доставки - Ватикан, причём как-то умудрился указать несуществующий почтовый индекс - LV-6666. Бланк Сергей отправил со своей электронной почты и забыл о своём "заказе". Но ему напомнили...

"Тогда мне начали приходить сообщения от Latvijas Monētu nams, чтобы я оплатил заказ. Я думал, что это какая-то фигня, и не обращал внимания", - рассказал он.

Каково же было удивление "юмориста", когда осенью на тот же самый адрес электронной почты, с которого он отправил бланк заказа, пришёл "привет" от компании по взысканию долгов Julianus Inkasso Latvija. Этот "привет" был адресован Раймонду Паулсу в Ватикан, в письме содержалось требование уладить обязательства по отношению к Latvijas Monētu nams и покрыть расходы на возврат долгов - итого 184 евро. Затем прислали график погашения долгов. Снова адресованный Раймонду Паулсу в Ватикан.

"Мне смешно! Они ведь могли понять, что мой заказ - это фейк, просто взглянув на информацию, которую я указал в бланке. Я всего-навсего хотел пошутить. Могу извиниться перед ним [Раймондом Паулсом]. Теперь график возврата прислали. Вот пусть после этого Раймонд Паулс и платит, а мне пофиг!" - веселится Сергей.

Тем не менее это курьёзное происшествие навело его на большие раздумья: углубляются ли вообще на этих предприятиях в информацию, указанную в документе для заказа.

Вот что ответил на это Latvijas Monētu nams: "Наше предприятие автоматически обрабатывает заказы, поступающие через наши официальные каналы, и если бланк заказа заполнен корректно, система его регистрирует как действительный заказ. В конкретном случае, хотя указанная информация была явно абсурдной, она технически соответствовала формальным критериям, что позволило обработать заказ".

А вот что на этот счёт думают в Julianus Inkasso Latvija: "Получая дела от кредиторов, мы их не оцениваем по существу в отношении того, заключил человек договор или оформил заказ "ради шутки". Согласно требованиям закона, мы обязаны принять меры по возврату долга, в том числе присылать напоминания и уведомления по адресам, указанным кредиторами".

Сергей заинтригован: будут ли взыскивать долг с него и как до него доберутся, если никакой информации, кроме адреса электронной почты, у коллекторов нет? Не грозят ли неприятности жителям Латвии (или Ватикана) с именем Раймонд Паулс? Ушли ли монеты в Ватикан?

Кончился этот театр абсурда тем, что Latvijas Monētu nams и Julianus Inkasso Latvija сообщили редакции "Без табу" об отмене взыскания долга.

(Иллюстративное фото.)