«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

© LTV 9 ноября, 2025 09:38

0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Когда начинает смеркаться, по дорогам в Силмалской волости редко кто передвигается - здешние жители изрядно напуганы. Хотя волость не так уж и далеко от Резекне, территория у неё обширная и лесов в этой местности много. К тому, что косули забредают в огороды, тут уже привыкли, но этой осенью во дворы стали заходить ещё и хищные животные. Вера Лашкова, хозяйка одной из усадеб, где загрызли собаку, рассказала, как это было: "Собаку таскали где-то 800 метров вместе с частью будки. Это говорит о том, что нужна большая сила, чтобы это сделать".

Ещё один из местных жителей рассказал, что рано утром сопровождал детей на школьный автобус и дорогу перебежало какое-то крупное животное. После этого были вызваны охотники.

"Этот ребёнок, ему восемь лет, подходит к охотнику в форме, обнимает и говорит: "Вы полицейский, вы нас спасёте?" Люди боятся, мы всего лишь люди! Если бы к вам во двор зашёл хищник? И если это волк, тоже страшно!" - сказала председатель консультационного совета жителей Силмалской волости Наталия Стафецка.

Сейчас тревога несколько поутихла: новых нападений не было и люди приняли меры. Во дворах по вечерам громко играет радио, установлены видеокамеры, роздано около 100 свистков для отпугивания медведей.

Охоту тоже организовали. Вот и у Иветы Аугустане муж охотник: "Он говорит, что всё это лимитировано из Европы. На волков и медведей нельзя охотиться. Но как-то надо думать".

Вера рассказала, что постоянно следит за стадом, но раньше никогда не было такой сильной тревоги. Следы крупного животного этим летом зафиксированы на хлебном поле. Жители обращались в разные госучреждения.

"Узнать, какие у нас права. Чтобы у нас были права, чтобы наши животные были в безопасности. Может быть, они какие-то рекомендации могут дать", - поясняет Вера.

Управление охраны природы (УОП, DAP) совместно с институтом науки о лесе Silava провело исследование и пришло к выводу, что на собак всё же напал волк.

В любом случае УОП рекомендует на ночь запереть собак в каком-нибудь здании, где хищнику до них не добраться.

"Медведи начинают возвращаться, мы должны принять, что это реальность, они тут есть и будут. Надо думать и о таких вещах, как утилизация отходов, чтобы мы сами не приманивали этих животных. Всякие отходы с огорода не вываливали за углом дома", - призывает директор департамента охраны природы УОП Гита Строде.

В Государственной службе леса по поводу охоты на волков уточнили: сезон ещё не окончен, добыто 298 волков, по квоте разрешается 370.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

