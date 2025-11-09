«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Когда начинает смеркаться, по дорогам в Силмалской волости редко кто передвигается - здешние жители изрядно напуганы. Хотя волость не так уж и далеко от Резекне, территория у неё обширная и лесов в этой местности много. К тому, что косули забредают в огороды, тут уже привыкли, но этой осенью во дворы стали заходить ещё и хищные животные. Вера Лашкова, хозяйка одной из усадеб, где загрызли собаку, рассказала, как это было: "Собаку таскали где-то 800 метров вместе с частью будки. Это говорит о том, что нужна большая сила, чтобы это сделать".

Ещё один из местных жителей рассказал, что рано утром сопровождал детей на школьный автобус и дорогу перебежало какое-то крупное животное. После этого были вызваны охотники.

"Этот ребёнок, ему восемь лет, подходит к охотнику в форме, обнимает и говорит: "Вы полицейский, вы нас спасёте?" Люди боятся, мы всего лишь люди! Если бы к вам во двор зашёл хищник? И если это волк, тоже страшно!" - сказала председатель консультационного совета жителей Силмалской волости Наталия Стафецка.

Сейчас тревога несколько поутихла: новых нападений не было и люди приняли меры. Во дворах по вечерам громко играет радио, установлены видеокамеры, роздано около 100 свистков для отпугивания медведей.

Охоту тоже организовали. Вот и у Иветы Аугустане муж охотник: "Он говорит, что всё это лимитировано из Европы. На волков и медведей нельзя охотиться. Но как-то надо думать".

Вера рассказала, что постоянно следит за стадом, но раньше никогда не было такой сильной тревоги. Следы крупного животного этим летом зафиксированы на хлебном поле. Жители обращались в разные госучреждения.

"Узнать, какие у нас права. Чтобы у нас были права, чтобы наши животные были в безопасности. Может быть, они какие-то рекомендации могут дать", - поясняет Вера.

Управление охраны природы (УОП, DAP) совместно с институтом науки о лесе Silava провело исследование и пришло к выводу, что на собак всё же напал волк.

В любом случае УОП рекомендует на ночь запереть собак в каком-нибудь здании, где хищнику до них не добраться.

"Медведи начинают возвращаться, мы должны принять, что это реальность, они тут есть и будут. Надо думать и о таких вещах, как утилизация отходов, чтобы мы сами не приманивали этих животных. Всякие отходы с огорода не вываливали за углом дома", - призывает директор департамента охраны природы УОП Гита Строде.

В Государственной службе леса по поводу охоты на волков уточнили: сезон ещё не окончен, добыто 298 волков, по квоте разрешается 370.