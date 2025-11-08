Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Закупаем и уничтожаем»: миллионы уходят на вакцины от Covid-19; публика в ярости (2)

Редакция PRESS 8 ноября, 2025 13:30

Важно 2 комментариев

Политики много и часто в последнее время говорят об экономии, но разбазаривание средств продолжается. 

Трудно иначе назвать тот факт, что правительство поддержало перераспределение 4 миллионов 259 тысяч 400 евро на оплату расходов, возникших в связи с приобретением, хранением, логистикой и уничтожением вакцин против Covid-19.

Что об этом думает общественность?

Вот, например, Гатис пишет в "Фейсбуке": "Вы, возможно, не заметили, но борьба с Covid-19, по крайней мере, на уровне правительства, по-прежнему ведётся очень серьёзно. Вакцины массово закупаем и уничтожаем, закупаем и снова уничтожаем".

Его постом поделился адвокат Артур Звейсалниекс, прокомментировав его: "Нет, ну да. Приобрести и уничтожить. Ну, 4,26 лимона, что тут такого. Nothing to see here".

Другие пишут:

- Силой вакцинировать нельзя... так что же делать?

- Ну, говорят, что и государственные резервы лекарств уничтожаются и всё покупается по новой, а не реализуется до истечения срока годности, чтобы не было убытков. 

- Можем сказать спасибо Кариньшу за эти закупки.

- Это стабильно не первые миллионы. Но на виселицу потащат тех, кто не выдаст чек за сорок евро.

- Что на это скажет Госконтроль?

- Не будем мелочны! Но... 1 вакцина обошлась в 50 евро.

- Без паники. Это ещё те деньги, которых "так много, как никогда".

- И за это они ещё и премии платят...

- Последствия правления умного Кариньша.

- Других надобностей ведь в стране нет, можно транжирить, и можем себе позволить. Мощно.

- Кто же мог предусмотреть, что будет такая мощная антипрививочная кампания по дезинформации и что люди будут так глупы, что на неё поведутся? До ковида антиваксеров было в лучшем случае 2-5%, теперь - свыше 50%.

- Почему после этого "Новое единство" ещё существует?

- Ха, парень летал с шиком, играет в футбол - кто виноват. Здесь бабло смылось в унитаз. В самом деле, nothing to see here. Хоть бы их не встретить на улице, а то сидеть придётся.

- Почему Павлютс не в тюрьме? 

 

Комментарии (2)
Главные новости

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Важно

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Обновлено: 12:10 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 41 минуту назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 22 часа назад
Будет ли солнце? Прогноз погоды на субботу в Латвии
Bitnews.lv 22 часа назад
Рига: недоремонтированная столица
Sfera.lv 1 день назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 2 дня назад

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (2)

Важно 10:55

Важно 2 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (2)

Важно 10:49

Важно 2 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (2)

Важно 10:26

Важно 2 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (2)

Важно 09:38

Важно 2 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (2)

Важно 09:11

Важно 2 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (2)

Важно 08:43

Важно 2 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (2)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 2 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

