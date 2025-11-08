Трудно иначе назвать тот факт, что правительство поддержало перераспределение 4 миллионов 259 тысяч 400 евро на оплату расходов, возникших в связи с приобретением, хранением, логистикой и уничтожением вакцин против Covid-19.

Что об этом думает общественность?

Вот, например, Гатис пишет в "Фейсбуке": "Вы, возможно, не заметили, но борьба с Covid-19, по крайней мере, на уровне правительства, по-прежнему ведётся очень серьёзно. Вакцины массово закупаем и уничтожаем, закупаем и снова уничтожаем".

Его постом поделился адвокат Артур Звейсалниекс, прокомментировав его: "Нет, ну да. Приобрести и уничтожить. Ну, 4,26 лимона, что тут такого. Nothing to see here".

Другие пишут:

- Силой вакцинировать нельзя... так что же делать?

- Ну, говорят, что и государственные резервы лекарств уничтожаются и всё покупается по новой, а не реализуется до истечения срока годности, чтобы не было убытков.

- Можем сказать спасибо Кариньшу за эти закупки.

- Это стабильно не первые миллионы. Но на виселицу потащат тех, кто не выдаст чек за сорок евро.

- Что на это скажет Госконтроль?

- Не будем мелочны! Но... 1 вакцина обошлась в 50 евро.

- Без паники. Это ещё те деньги, которых "так много, как никогда".

- И за это они ещё и премии платят...

- Последствия правления умного Кариньша.

- Других надобностей ведь в стране нет, можно транжирить, и можем себе позволить. Мощно.

- Кто же мог предусмотреть, что будет такая мощная антипрививочная кампания по дезинформации и что люди будут так глупы, что на неё поведутся? До ковида антиваксеров было в лучшем случае 2-5%, теперь - свыше 50%.

- Почему после этого "Новое единство" ещё существует?

- Ха, парень летал с шиком, играет в футбол - кто виноват. Здесь бабло смылось в унитаз. В самом деле, nothing to see here. Хоть бы их не встретить на улице, а то сидеть придётся.

- Почему Павлютс не в тюрьме?