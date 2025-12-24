"Совет по общественным электронным средствам массовой информации Латвии (SEPLP) принял решение с 2026 года прекратить линейное вещание Latvijas Radio 4 на FM-частотах, сохранив работу канала только в цифровой среде. Такое решение существенно ограничит доступ к общественному медиа для тысяч жителей Латвии — прежде всего для пожилых людей, жителей регионов, людей без стабильного доступа к интернету, а также представителей национальных меньшинств", - указывают авторы инициативы.

Инициаторы напоминают, что Латвийское радио-4 - это общественное медиа с более чем тридцатилетним опытом, профессиональной редакцией и устойчивой аудиторией, в которую входят и многие латыши. Канал предлагает освещение событий в Латвии на другом языке и с иной культурной перспективы, тем самым расширяя общественную дискуссию и способствуя взаимопониманию.

"Прекращение линейного FM-вещания снижает охват общественного медиа, уменьшает разнообразие мнений в латвийском информационном пространстве и ослабляет общественную сплочённость. Это также утрата для медийного и культурного наследия Латвии. Такое решение не соответствует цели, закреплённой в Законе об общественных электронных СМИ и их управлении, — обеспечивать отражение общественного многообразия и равный доступ к информации для всех жителей Латвии", - говорится в инициативе.

Воззвание содержит призыв к Сейме и SEPLP:

-обеспечить необходимое финансирование и технические возможности для возобновления FM-вещания Latvijas Radio 4;

-признать значение Latvijas Radio 4 как платформы общественной интеграции и диалога языков и культур;

-пересмотреть стратегию развития общественных медиа, четко закрепив принцип информирования общества на разных языках и в разных форматах с обеспечением доступности для всех поколений.