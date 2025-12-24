Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

24 декабря, 2025

Важно 2 комментариев

LETA

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

"Совет по общественным электронным средствам массовой информации Латвии (SEPLP) принял решение с 2026 года прекратить линейное вещание Latvijas Radio 4 на FM-частотах, сохранив работу канала только в цифровой среде. Такое решение существенно ограничит доступ к общественному медиа для тысяч жителей Латвии — прежде всего для пожилых людей, жителей регионов, людей без стабильного доступа к интернету, а также представителей национальных меньшинств", - указывают авторы инициативы.

Инициаторы напоминают, что Латвийское радио-4 - это общественное медиа с более чем тридцатилетним опытом, профессиональной редакцией и устойчивой аудиторией, в которую входят и многие латыши. Канал предлагает освещение событий в Латвии на другом языке и с иной культурной перспективы, тем самым расширяя общественную дискуссию и способствуя взаимопониманию.

"Прекращение линейного FM-вещания снижает охват общественного медиа, уменьшает разнообразие мнений в латвийском информационном пространстве и ослабляет общественную сплочённость. Это также утрата для медийного и культурного наследия Латвии. Такое решение не соответствует цели, закреплённой в Законе об общественных электронных СМИ и их управлении, — обеспечивать отражение общественного многообразия и равный доступ к информации для всех жителей Латвии", - говорится в инициативе.

Воззвание содержит призыв к Сейме и SEPLP:

-обеспечить необходимое финансирование и технические возможности для возобновления FM-вещания Latvijas Radio 4;

-признать значение Latvijas Radio 4 как платформы общественной интеграции и диалога языков и культур;

-пересмотреть стратегию развития общественных медиа, четко закрепив принцип информирования общества на разных языках и в разных форматах с обеспечением доступности для всех поколений.

Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили?

16:17

Новости Латвии 2 комментариев

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Обойти Словакию и Венгрию: ЕС хочет покончить с эрой национального вето

15:55

Мир 2 комментариев

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра

15:45

Важно 2 комментариев

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

15:42

Важно 2 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей?

15:00

Новости Латвии 2 комментариев

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

«Подавляли взгляды своих оппонентов»: США ввели санкции против чиновников ЕС за «борьбу с дезинформацией»

14:30

Мир 2 комментариев

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

