Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии

"Многие люди не понимают простой арифметики демократического общества. Вот, скажем, у нас есть сто человек, которые идут в определённом направлении. Ну, пусть будет на север. Из которых 40 человек твёрдо знают, что они хотят идти на север, а 60, ели вы их спросите, они скажут, нет, нам не нравится этот курс. И многим может показаться, что нет поддержки данному курсу, но если задать вопрос этим 60, которые не хотят идти на север - "куда вы хотите?" - 10 скажут - на юг, 20 - на запад, 15 на восток, 5 - ещё куда-то и так далее. И окажется, что реального консенсуса, который был бы сравним с этим 40, куда идти в другом направлении - его нет. И поэтому у нас тут вот один Гобземс туда, Херманис - сюда, ещё кто-то ещё куда-то и так далее. но это всё не сравнимо с тем консенсусом, по своей критической массе, которая есть на данный момент, которую представляет то же "Единство" и его сателлиты. Пока его не будут", - уверен Домбровский.