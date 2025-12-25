Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Архиепископ Станкевич призывает обновить общие ценности

Редакция PRESS 25 декабря, 2025 09:06

Важно 0 комментариев

LETA

Католический архиепископ Збигнев Станкевич в Рождество желает латвийскому обществу открыться для божественного света, способного победить зло, восстановить человеческую совесть и укрепить общие ценности, подчеркивая, что без такого ценностного фундамента невозможно достичь прочного мира и справедливости.

В своем выступлении на Рождественском бдении архиепископ отметил, что послание Священного Писания о приходе света в мир раскрывает глубокое стремление человечества к миру без насилия, несправедливости и взаимных манипуляций. В то же время это послание, повторяющееся из года в год, поднимает и вопрос о том, почему зло сохраняется и даже, кажется, умножается в мире.

Архиепископ пояснил, что "народ, ходящий во тьме", обозначает общество, в котором перепутана Богом данная иерархия ценностей, а последствиями такого положения дел являются внутренние конфликты, несправедливость и процветание эгоизма. Свет, по его мнению, приходит тогда, когда восстанавливается этот порядок ценностей, и в христианской традиции это связано с рождением Иисуса Христа, который открывает истинное представление о Боге, о призвании человека и о его отношениях с ближними.

В своем выступлении Станкевич подчеркивает, что было бы иллюзией ожидать, что только технологические, инновационные или экономические достижения могут изменить мир к лучшему.

Он напомнил, что в преамбуле Конституции Латвии христианские ценности также упоминаются как основа государственной идентичности, но отметил, что пока эти ценности не будут записаны в сознании людей, они остаются "просто буквой на бумаге".

Архиепископ отметил важность формирования совести, подчеркнув, что личность ребенка формируется в семье, в учебных заведениях и под влиянием средств массовой информации.

Он добавил, что СМИ играют важную роль в формировании современного общества. "Однако единственной организованной структурой в нашей стране, которая сознательно занимается формированием совести, является христианская церковь", - сказал архиепископ.

Он считает, что тесное сотрудничество между государством, системой образования, СМИ и церковью необходимо для того, чтобы общество могло придерживаться общих ценностей.

Станкевич пожелал людям "радостного и мирного празднования Рождества Христова, озаренного божественным светом, ведущего к внутреннему обновлению и сплочению общества".

Главные новости

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии
Важно

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику
Важно

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику

Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования
Эксклюзив

Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования

Чёрная статистика: по Латвии 75 ДТП в Сочельник

Новости Латвии 11:44

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера в Латгале в результате ДТП пострадал велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику

Важно 11:38

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

Выбор редакции 11:33

Выбор редакции 0 комментариев

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

Всё сам: президент Польши показал, как лично срубил и принес ёлку. ВИДЕО

Важно 11:10

Важно 0 комментариев

Кароль Навроцкий обнародовал видео, на котором он с младшим сыном выбирает, рубит топором и перевозит домой рождественскую ель. Навроцкий и Антони отправились за "лесной красавицей" на плантацию в деревне Понужица в Мазовии - регионе, который оказал ему мощную поддержку на выборах, пишет "Евроньюз".

«Это XXI век? Это западная цивилизация?» Писатель обрушился на отношение Латвии к пожилым людям

Выбор редакции 10:42

Выбор редакции 0 комментариев

Латвия явно не является страной для пожилых людей, начиная с платформ поездов «Vivi» и заканчивая пенсионной системойЮ, такое мнение в программе  TV24 «Неделя. Post scriptum» высказал писатель, председатель Союза писателей Латвии Арно Юндзе.

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Экономист и бывший политик Вячеслав Домбровский в передаче «Открытый разговор» объяснил суть демократии на простом примере. 

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО)

Выбор редакции 10:32

Выбор редакции 0 комментариев

Сколько уже писали о том, что рижские микрорайоны переполнены машинами, которые зачастую припаркованы так, что мешают и соседям и особенно машинам различных спецслужб - от скорой до пожарных. На этот раз жители Иманты в соцсетях обратились к соседям. 

