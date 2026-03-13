Война Трампа на Ближнем Востоке ежедневно приносит Путину около 150 млн долларов

Редакция PRESS 13 марта, 2026 17:49

Важно 0 комментариев

Резкий рост мировых цен на нефть на фоне войны США и Израиля против Ирана приносит российскому бюджету значительные дополнительные доходы. Как сообщает газета Financial Times, ежедневная прибыль России от повышения цен на нефть может достигать около 150 млн долларов.

По оценкам отраслевых аналитиков, к концу марта Россия может получить от 3,3 до 4,9 млрд долларов дополнительного дохода, если средняя цена на российские сорта нефти составит 70–80 долларов за баррель. Для сравнения, в феврале цена составляла около 45 долларов за баррель.

Ведущий аналитик компании Kpler Сумит Ритолий назвал Россию «главным победителем» в новой войне на Ближнем Востоке.

«Россия — главный победитель», — заявил ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолий.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию в социальной сети X, заявил, что происходящее может стать началом масштабных потрясений на энергетическом рынке.

«Это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории», — написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
После публикации материала власти США объявили о временном смягчении санкций против российской нефти, введённых из-за войны России против Украины. Разрешены поставки нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта.

По данным Kpler, которые приводит издание The Bell, к 6 марта на танкерах находилось около 130 млн баррелей российской нефти, значительная часть которой задержалась в пути из-за санкционных ограничений. Дмитриев уточнил, что под снятие ограничений могут подпасть около 100 млн баррелей нефти, находящихся в транзите.

Несмотря на частичное ослабление ограничений, энергетический рынок остаётся напряжённым. 13 марта цена североморской нефти Brent держалась около 100 долларов за баррель, а американская нефть WTI стоила 94,93 доллара за баррель.

За неделю котировки Brent и WTI выросли соответственно на 9% и 7%, а с начала войны против Ирана цены на нефть поднялись более чем на 40%.

Чтобы снизить давление на рынок, 11 марта Министерство энергетики США объявило о высвобождении 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва. В рамках соглашения 32 стран — членов Международного энергетического агентства планируется вывести на рынок в общей сложности 400 млн баррелей нефти.

Однако эксперты сомневаются, что эти меры смогут стабилизировать ситуацию. По словам аналитика LSEG Эмрила Джамила, такие шаги являются лишь краткосрочным решением и не устраняют проблему дефицита предложения.

Аналитик Haitong Futures Ян Ан считает ключевым фактором восстановление судоходства в Ормузском проливе. Именно почти полная остановка движения танкеров между Ираном и Оманом стала одной из главных причин скачка нефтяных цен. Через этот пролив проходит около 20% мировых поставок нефти — примерно 20 млн баррелей в сутки.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать