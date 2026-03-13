Война Трампа на Ближнем Востоке ежедневно приносит Путину около 150 млн долларов

По оценкам отраслевых аналитиков, к концу марта Россия может получить от 3,3 до 4,9 млрд долларов дополнительного дохода, если средняя цена на российские сорта нефти составит 70–80 долларов за баррель. Для сравнения, в феврале цена составляла около 45 долларов за баррель.

Ведущий аналитик компании Kpler Сумит Ритолий назвал Россию «главным победителем» в новой войне на Ближнем Востоке.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию в социальной сети X, заявил, что происходящее может стать началом масштабных потрясений на энергетическом рынке.

«Это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории», — написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

После публикации материала власти США объявили о временном смягчении санкций против российской нефти, введённых из-за войны России против Украины. Разрешены поставки нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта.

По данным Kpler, которые приводит издание The Bell, к 6 марта на танкерах находилось около 130 млн баррелей российской нефти, значительная часть которой задержалась в пути из-за санкционных ограничений. Дмитриев уточнил, что под снятие ограничений могут подпасть около 100 млн баррелей нефти, находящихся в транзите.

Несмотря на частичное ослабление ограничений, энергетический рынок остаётся напряжённым. 13 марта цена североморской нефти Brent держалась около 100 долларов за баррель, а американская нефть WTI стоила 94,93 доллара за баррель.

За неделю котировки Brent и WTI выросли соответственно на 9% и 7%, а с начала войны против Ирана цены на нефть поднялись более чем на 40%.

Чтобы снизить давление на рынок, 11 марта Министерство энергетики США объявило о высвобождении 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва. В рамках соглашения 32 стран — членов Международного энергетического агентства планируется вывести на рынок в общей сложности 400 млн баррелей нефти.

Однако эксперты сомневаются, что эти меры смогут стабилизировать ситуацию. По словам аналитика LSEG Эмрила Джамила, такие шаги являются лишь краткосрочным решением и не устраняют проблему дефицита предложения.

Аналитик Haitong Futures Ян Ан считает ключевым фактором восстановление судоходства в Ормузском проливе. Именно почти полная остановка движения танкеров между Ираном и Оманом стала одной из главных причин скачка нефтяных цен. Через этот пролив проходит около 20% мировых поставок нефти — примерно 20 млн баррелей в сутки.