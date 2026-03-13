Каллас: «США хотят расколоть Европу. Им не нравится Европейский союз»

«На мой взгляд, важно, чтобы все понимали: США ясно дали понять, что хотят расколоть Европу. Им не нравится Европейский союз», — сказала Кая Каллас в интервью Financial Times.

Интервью было опубликовано на фоне более чем года напряжённости в трансатлантических отношениях. Президент США Дональд Трамп во время своего второго срока неоднократно критиковал Европейский союз. В частности, он вводил повышенные таможенные пошлины и высказывался о возможности аннексии Гренландии — шаге, который мог бы поставить под угрозу существование НАТО.

На этой неделе администрация Трампа также инициировала расследование в отношении ЕС и ряда других стран, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Мексику. Вашингтон подозревает их в использовании нечестных торговых практик. По итогам расследования уже летом могут быть введены новые торговые пошлины.

Это произошло после того, как в прошлом месяце Верховный суд США отменил значительную часть предыдущих тарифов Трампа, признав их незаконными.

Каллас заявила, что Вашингтон применяет тактику, которую ранее использовали противники ЕС, пытаясь ослабить европейское единство. По её мнению, странам Евросоюза не следует вести переговоры с Дональдом Трампом по отдельности.

«Странам ЕС не стоит взаимодействовать с Трампом на двусторонней основе. Мы должны действовать с единой платформы, потому что, когда мы вместе, мы являемся равной силой», — подчеркнула Кая Каллас.

Говоря о сфере безопасности, Каллас признала, что Европа по-прежнему зависит от закупок вооружений в США, поскольку собственные оборонные мощности ЕС пока недостаточны. По её словам, европейским странам необходимо активнее инвестировать в развитие собственной оборонной промышленности.