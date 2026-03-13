Каллас: «США хотят расколоть Европу. Им не нравится Европейский союз»

Редакция PRESS 13 марта, 2026 17:02

Важно 0 комментариев

Нынешнее руководство Соединённых Штатов стремится расколоть Европу и ослабить Европейский союз. Об этом в интервью изданию Financial Times заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

«На мой взгляд, важно, чтобы все понимали: США ясно дали понять, что хотят расколоть Европу. Им не нравится Европейский союз», — сказала Кая Каллас в интервью Financial Times.

Интервью было опубликовано на фоне более чем года напряжённости в трансатлантических отношениях. Президент США Дональд Трамп во время своего второго срока неоднократно критиковал Европейский союз. В частности, он вводил повышенные таможенные пошлины и высказывался о возможности аннексии Гренландии — шаге, который мог бы поставить под угрозу существование НАТО.

На этой неделе администрация Трампа также инициировала расследование в отношении ЕС и ряда других стран, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Мексику. Вашингтон подозревает их в использовании нечестных торговых практик. По итогам расследования уже летом могут быть введены новые торговые пошлины.

Это произошло после того, как в прошлом месяце Верховный суд США отменил значительную часть предыдущих тарифов Трампа, признав их незаконными.

Каллас заявила, что Вашингтон применяет тактику, которую ранее использовали противники ЕС, пытаясь ослабить европейское единство. По её мнению, странам Евросоюза не следует вести переговоры с Дональдом Трампом по отдельности.

«Странам ЕС не стоит взаимодействовать с Трампом на двусторонней основе. Мы должны действовать с единой платформы, потому что, когда мы вместе, мы являемся равной силой», — подчеркнула Кая Каллас.

Говоря о сфере безопасности, Каллас признала, что Европа по-прежнему зависит от закупок вооружений в США, поскольку собственные оборонные мощности ЕС пока недостаточны. По её словам, европейским странам необходимо активнее инвестировать в развитие собственной оборонной промышленности.

Комментарии (0)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

