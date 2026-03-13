Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Растения тоже умеют договариваться: ученые раскрыли тайный союз жука и дерева

Редакция PRESS 13 марта, 2026 17:45

Наука 0 комментариев

Учёные обнаружили удивительный «секретный договор» между растением и насекомыми — и эта история выглядит почти как хитрая природная сделка.

Исследователи из Университета Кобе выяснили, что японская красная бузина (Sambucus sieboldiana) и маленькие жуки Heterhelus на самом деле работают вместе, хотя со стороны их отношения выглядят довольно странно.

Жуки прилетают на цветы бузины, питаются ими, спариваются — и заодно опыляют растение. Но есть нюанс: самки откладывают яйца прямо в развивающиеся плоды.

Казалось бы, это вред для растения. Но дальше происходит неожиданное.

Бузина начинает массово сбрасывать плоды, внутри которых находятся личинки жуков. Раньше учёные считали, что так растение «наказывает» насекомых за попытку использовать плоды для потомства.

Однако новое исследование показало: всё гораздо хитрее.

Когда плод падает на землю, личинки не погибают. Они выбираются наружу, зарываются в почву и спокойно продолжают развиваться до взрослой стадии.

Получается своеобразный природный компромисс:
растение ограничивает расход своих ресурсов, а жуки всё равно получают шанс выжить.

Биологи называют такие отношения «питомниковым опылением» — когда насекомое одновременно помогает растению размножаться и использует его плоды как «детский сад» для своего потомства.

Подобные союзы известны и в других случаях — например, между инжиром и фиговыми осами или юккой и юкковыми молью.

Но история с японской бузиной оказалась особенно неожиданной: то, что раньше считали наказанием, оказалось тонким балансом между конфликтом и сотрудничеством.

Учёные говорят, что этот пример показывает удивительную вещь: в природе даже то, что выглядит как потеря — например, упавший плод — может быть частью сложной системы взаимной выгоды.

Иными словами, иногда природа договаривается намного хитрее, чем мы думали.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции. 12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать