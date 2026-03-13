Растения тоже умеют договариваться: ученые раскрыли тайный союз жука и дерева

Исследователи из Университета Кобе выяснили, что японская красная бузина (Sambucus sieboldiana) и маленькие жуки Heterhelus на самом деле работают вместе, хотя со стороны их отношения выглядят довольно странно.

Жуки прилетают на цветы бузины, питаются ими, спариваются — и заодно опыляют растение. Но есть нюанс: самки откладывают яйца прямо в развивающиеся плоды.

Казалось бы, это вред для растения. Но дальше происходит неожиданное.

Бузина начинает массово сбрасывать плоды, внутри которых находятся личинки жуков. Раньше учёные считали, что так растение «наказывает» насекомых за попытку использовать плоды для потомства.

Однако новое исследование показало: всё гораздо хитрее.

Когда плод падает на землю, личинки не погибают. Они выбираются наружу, зарываются в почву и спокойно продолжают развиваться до взрослой стадии.

Получается своеобразный природный компромисс:

растение ограничивает расход своих ресурсов, а жуки всё равно получают шанс выжить.

Биологи называют такие отношения «питомниковым опылением» — когда насекомое одновременно помогает растению размножаться и использует его плоды как «детский сад» для своего потомства.

Подобные союзы известны и в других случаях — например, между инжиром и фиговыми осами или юккой и юкковыми молью.

Но история с японской бузиной оказалась особенно неожиданной: то, что раньше считали наказанием, оказалось тонким балансом между конфликтом и сотрудничеством.

Учёные говорят, что этот пример показывает удивительную вещь: в природе даже то, что выглядит как потеря — например, упавший плод — может быть частью сложной системы взаимной выгоды.

Иными словами, иногда природа договаривается намного хитрее, чем мы думали.





