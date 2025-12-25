Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику

25 декабря, 2025

Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.

Левитс предупреждает, что доля латышей в стране слишком мала, чтобы допускать ошибки.

Эгилc Левитс подчеркивает, что латыши в своем государстве составляют лишь немногим более 60%, и этот хрупкий баланс нельзя подвергать угрозе необдуманным ввозом рабочей силы. Он призывает ввести селективную иммиграционную политику с четкими критериями.

«И сразу нужно сказать — не из стран, где популярен русский язык», — категоричен Левитс. Вместо этого он предлагает обратить внимание на страны с христианской культурой, например на регион Латинской Америки, приводя в пример Ирландию, где успешно интегрируются приезжие из Бразилии.

Однако наилучшим решением, по мнению экс-президента, было бы следование японской модели. Столкнувшись с сокращением численности населения, Япония сказала миграции «нет», вместо этого выбрав адаптацию экономической системы — повышение производительности и внедрение технологии, чтобы сохранить высокий уровень жизни даже при меньшем количестве людей.

Несмотря на критику нынешних властей ЛР, Эгилс Левитс смотрит в будущее оптимистично. Он признает, что латышам присуща национальная особенность — желание немного поныть и считать, что у нас все хуже всего.

«На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо. Конечно, мы сами считаем, что у нас дела обстоят очень плохо, но это не так», — резюмирует экс-президент, выражая уверенность, что в критические моменты латвийское общество способно принимать правильные и государственные решения. Поэтому ситуацию в стране в 2035 году он оценивает позитивно.

Если денег нет, что нам остаётся? Эксперт о главной проблеме нашей медицины
Если денег нет, что нам остаётся? Эксперт о главной проблеме нашей медицины

Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования
Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии
Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии

Чёрная статистика: по Латвии 75 ДТП в Сочельник

Вчера в Латгале в результате ДТП пострадал велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

Всё сам: президент Польши показал, как лично срубил и принес ёлку. ВИДЕО

Кароль Навроцкий обнародовал видео, на котором он с младшим сыном выбирает, рубит топором и перевозит домой рождественскую ель. Навроцкий и Антони отправились за "лесной красавицей" на плантацию в деревне Понужица в Мазовии - регионе, который оказал ему мощную поддержку на выборах, пишет "Евроньюз".

«Это XXI век? Это западная цивилизация?» Писатель обрушился на отношение Латвии к пожилым людям

Латвия явно не является страной для пожилых людей, начиная с платформ поездов «Vivi» и заканчивая пенсионной системойЮ, такое мнение в программе  TV24 «Неделя. Post scriptum» высказал писатель, председатель Союза писателей Латвии Арно Юндзе.

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии

Экономист и бывший политик Вячеслав Домбровский в передаче «Открытый разговор» объяснил суть демократии на простом примере. 

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО)

Сколько уже писали о том, что рижские микрорайоны переполнены машинами, которые зачастую припаркованы так, что мешают и соседям и особенно машинам различных спецслужб - от скорой до пожарных. На этот раз жители Иманты в соцсетях обратились к соседям. 

