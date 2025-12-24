Нужна помощь: по дороге домой пропала несовершеннолетняя девушка (ФОТО)

Государственная полиция сообщает, что Лига Григорьева, 2010 года рождения, вчера села на поезд по маршруту Елгава-Рига, чтобы отправиться домой, в Сецскую волость. Около 18:50 девушка отправила голосовое сообщение, в котором сообщила, что едет домой на автобусе, однако с того времени на связь не выходит.

Рост девушки составляет примерно 170 сантиметров, волосы темно-каштановые, окрашенные, длиной до лопаток. На ней были черная куртка, юбка до колен и красный свитер, с собой - рюкзак.

Полиция призывает всех, кому известно возможное местонахождение пропавшей несовершеннолетней, сообщить по телефону 112.