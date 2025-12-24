Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нужна помощь: по дороге домой пропала несовершеннолетняя девушка (ФОТО)

Редакция PRESS 24 декабря, 2025 12:19

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку. По последней информации, вчера она села на поезд по маршруту Елгава-Рига, чтобы отправиться домой, однако с 18:50 связь с ней отсутствует.

Государственная полиция сообщает, что Лига Григорьева, 2010 года рождения, вчера села на поезд по маршруту Елгава-Рига, чтобы отправиться домой, в Сецскую волость. Около 18:50 девушка отправила голосовое сообщение, в котором сообщила, что едет домой на автобусе, однако с того времени на связь не выходит.

Рост девушки составляет примерно 170 сантиметров, волосы темно-каштановые, окрашенные, длиной до лопаток. На ней были черная куртка, юбка до колен и красный свитер, с собой - рюкзак.

Полиция призывает всех, кому известно возможное местонахождение пропавшей несовершеннолетней, сообщить по телефону 112.

А 1-го января многие магазины вообще не работают: праздничное расписание
А 1-го января многие магазины вообще не работают: праздничное расписание

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО)
Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО) (1)

Покупатель имеет право: главное в законе
Покупатель имеет право: главное в законе

Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили?

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Обойти Словакию и Венгрию: ЕС хочет покончить с эрой национального вето

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей?

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

«Подавляли взгляды своих оппонентов»: США ввели санкции против чиновников ЕС за «борьбу с дезинформацией»

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

Читать