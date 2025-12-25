Если денег нет, что нам остаётся? Эксперт о главной проблеме нашей медицины

Каждый пропущенный период времени усугубляет осложнения, повышает риск или обходится нам дороже, чем если бы мы начали решать проблему вовремя, если бы такая услуга, обследование или консультация были доступны. На это влияют несколько факторов, и один из них — нехватка персонала. Хотя количество врачей у нас близко к среднему европейскому показателю, «у нас гораздо меньше медсестер, и удержать медсестер в системе здравоохранения — очень сложная задача как из-за условий работы, так и из-за оплаты труда», — говорит Ветра, добавив, что и любые другие процедуры, требующие участия другого специалиста, становятся все более труднодоступными.

В качестве причины длинных очередей Ветра привел цифру, заявленную несколько месяцев назад в исследовании «Барометр здоровья», где Латвия сравнивалась со странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 38 стран мира) и другими европейскими странами. Исследование показало, что для достижения среднего европейского уровня в здравоохранении Латвии ежегодно не хватает миллиарда евро. Дополнительный миллиард, по словам Я. Ветры, — это огромная сумма, которую можно было бы использовать для улучшения доступа к услугам. Но ясно, что единовременных инвестиций будет недостаточно — миллиард нужно тратить ежегодно.

Учитывая имеющиеся у нас показатели здоровья, поскольку в среднем мы более больны, чем в странах, где было доступно финансирование, становится ясно, что даже при наличии огромных сумм денег мы не получим хороших результатов немедленно, и в любом случае это будут долгосрочные результаты.

«Таким образом, важным аспектом является недостаток финансирования, но часть решения заключается в сосредоточении внимания на базовых услугах, таких как первичная медико-санитарная помощь, профилактика, возможные цифровые решения», — заключил Ветра.