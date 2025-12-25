Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Если денег нет, что нам остаётся? Эксперт о главной проблеме нашей медицины

25 декабря, 2025

Для того чтобы система здравоохранения Латвии могла похвастаться уровнем доступности медицинских услуг, ей ежегодно не хватает миллиарда евро. «Ситуация в ряде секторов действительно сложная, очереди длятся месяцами и даже годами, что несколько абсурдно, учитывая, что здоровье, или в данном случае болезнь, не стоит на месте», — заявил Янис Ветра, член правления Латвийской медицинской ассоциации, в программе «Латвийская формула» на телеканале TV24.

Каждый пропущенный период времени усугубляет осложнения, повышает риск или обходится нам дороже, чем если бы мы начали решать проблему вовремя, если бы такая услуга, обследование или консультация были доступны. На это влияют несколько факторов, и один из них — нехватка персонала. Хотя количество врачей у нас близко к среднему европейскому показателю, «у нас гораздо меньше медсестер, и удержать медсестер в системе здравоохранения — очень сложная задача как из-за условий работы, так и из-за оплаты труда», — говорит Ветра, добавив, что и любые другие процедуры, требующие участия другого специалиста, становятся все более труднодоступными.

В качестве причины длинных очередей Ветра привел цифру, заявленную несколько месяцев назад в исследовании «Барометр здоровья», где Латвия сравнивалась со странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 38 стран мира) и другими европейскими странами. Исследование показало, что для достижения среднего европейского уровня в здравоохранении Латвии ежегодно не хватает миллиарда евро. Дополнительный миллиард, по словам Я. Ветры, — это огромная сумма, которую можно было бы использовать для улучшения доступа к услугам. Но ясно, что единовременных инвестиций будет недостаточно — миллиард нужно тратить ежегодно.

Учитывая имеющиеся у нас показатели здоровья, поскольку в среднем мы более больны, чем в странах, где было доступно финансирование, становится ясно, что даже при наличии огромных сумм денег мы не получим хороших результатов немедленно, и в любом случае это будут долгосрочные результаты.

«Таким образом, важным аспектом является недостаток финансирования, но часть решения заключается в сосредоточении внимания на базовых услугах, таких как первичная медико-санитарная помощь, профилактика, возможные цифровые решения», — заключил Ветра.

Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования
Как отберёшь у них радость? Почему Клуб для пожилых в Риге продолжил работу без финансирования

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику
На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику

Хотели снега? Утром в Латвии затруднено движение на дорогах
Хотели снега? Утром в Латвии затруднено движение на дорогах (1)

Чёрная статистика: по Латвии 75 ДТП в Сочельник

Вчера в Латгале в результате ДТП пострадал велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо: Левитс призывает вести селективную иммиграционную политику

Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

Всё сам: президент Польши показал, как лично срубил и принес ёлку. ВИДЕО

Кароль Навроцкий обнародовал видео, на котором он с младшим сыном выбирает, рубит топором и перевозит домой рождественскую ель. Навроцкий и Антони отправились за "лесной красавицей" на плантацию в деревне Понужица в Мазовии - регионе, который оказал ему мощную поддержку на выборах, пишет "Евроньюз".

«Это XXI век? Это западная цивилизация?» Писатель обрушился на отношение Латвии к пожилым людям

Латвия явно не является страной для пожилых людей, начиная с платформ поездов «Vivi» и заканчивая пенсионной системойЮ, такое мнение в программе  TV24 «Неделя. Post scriptum» высказал писатель, председатель Союза писателей Латвии Арно Юндзе.

Главное определиться: Домбровский о простой математике демократии

Экономист и бывший политик Вячеслав Домбровский в передаче «Открытый разговор» объяснил суть демократии на простом примере. 

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО)

Сколько уже писали о том, что рижские микрорайоны переполнены машинами, которые зачастую припаркованы так, что мешают и соседям и особенно машинам различных спецслужб - от скорой до пожарных. На этот раз жители Иманты в соцсетях обратились к соседям. 

