Всё сам: президент Польши показал, как лично срубил и принес ёлку. ВИДЕО

Euronews 25 декабря, 2025 11:10

Важно 0 комментариев

Twitter/@mikolaj_bk

Кароль Навроцкий обнародовал видео, на котором он с младшим сыном выбирает, рубит топором и перевозит домой рождественскую ель. Навроцкий и Антони отправились за "лесной красавицей" на плантацию в деревне Понужица в Мазовии - регионе, который оказал ему мощную поддержку на выборах, пишет "Евроньюз".

В видеоролике Навроцкий философски комментирует выбор рождественского дерева. Так, у одной ели нет верхушки: "Несовершенная, - говорит президент Польши и добавляет, - человеческий поиск идеального всегда обречен на провал".

Реакция пользователей интернета оказалась неоднозначной: кто-то похвалил президента за "аутентичность и семейный жест".

"Вы замечательный муж и отец. И наш любимый президент. Моя поддержка, поскольку я уже перестала интересоваться этим миром. Пусть добрый Господь даст вам здоровья и сил!!!" - пишет Данута.

Кто-то отреагировал иронично, создав мем с пожеланием "Happy VETA" и рождественской ёлкой с бейсбольными битами (отсылка к футбольному прошлому Навроцкого и его участию в подставах).

 На битах написано "вето". Это, в свою очередь, намек на рекордное количество законопроектов - 17, на которые президент наложил вето всего за четыре месяца пребывания у власти. Это больше, чем у любого из его предшественников за такой же срок, отмечают обозреватели.

Вчера в Латгале в результате ДТП пострадал велосипедист, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Бывший президент Латвии Эгилc Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Jauns.lv.

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

Латвия явно не является страной для пожилых людей, начиная с платформ поездов «Vivi» и заканчивая пенсионной системойЮ, такое мнение в программе  TV24 «Неделя. Post scriptum» высказал писатель, председатель Союза писателей Латвии Арно Юндзе.

Экономист и бывший политик Вячеслав Домбровский в передаче «Открытый разговор» объяснил суть демократии на простом примере. 

Сколько уже писали о том, что рижские микрорайоны переполнены машинами, которые зачастую припаркованы так, что мешают и соседям и особенно машинам различных спецслужб - от скорой до пожарных. На этот раз жители Иманты в соцсетях обратились к соседям. 

