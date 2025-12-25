Всё сам: президент Польши показал, как лично срубил и принес ёлку. ВИДЕО

В видеоролике Навроцкий философски комментирует выбор рождественского дерева. Так, у одной ели нет верхушки: "Несовершенная, - говорит президент Польши и добавляет, - человеческий поиск идеального всегда обречен на провал".

Реакция пользователей интернета оказалась неоднозначной: кто-то похвалил президента за "аутентичность и семейный жест".

Rodzinna choinka już w pałacu pic.twitter.com/zR44p4fICv — Mikołaj Bujak (@mikolaj_bk) December 23, 2025

"Вы замечательный муж и отец. И наш любимый президент. Моя поддержка, поскольку я уже перестала интересоваться этим миром. Пусть добрый Господь даст вам здоровья и сил!!!" - пишет Данута.

Кто-то отреагировал иронично, создав мем с пожеланием "Happy VETA" и рождественской ёлкой с бейсбольными битами (отсылка к футбольному прошлому Навроцкого и его участию в подставах).

На битах написано "вето". Это, в свою очередь, намек на рекордное количество законопроектов - 17, на которые президент наложил вето всего за четыре месяца пребывания у власти. Это больше, чем у любого из его предшественников за такой же срок, отмечают обозреватели.