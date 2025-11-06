«Даце, этим шагом мы движемся в сторону России»: министр — под перекрёстным огнём соцсетей

В частности, критике подверглось использование официального сайта школы для такого обращения, что прямо намекает учащимся на то, что это официальная позиция школы и что сопротивление обращению может негативно повлиять на дальнейший курс школы.

Во вторник министр образования и науки Даце Мелбарде опубликовала в своём аккаунте X своё видение произошедшего в Валмиерской государственной гимназии : «Я решительно отстаиваю право молодёжи свободно выражать своё мнение и пользоваться свободой слова и собраний, гарантированной Конституцией. Я полностью принимаю и осознаю, что мнения также различаются среди педагогов и учащихся. Школа, ученики и учителя являются частью этого общества. (..)»

Большинство комментаторов не поддерживают заявление Мелбарде.

Криста Медне: «Я бы немедленно забрала своего ребёнка из такой школы, потому что всем хорошо известно, что такое культура отмены, которую продвигают ваши люди».

Элита Вейдемане: «Какое мнение могут иметь подростки, которые ни разу не видели Стамбульскую конвенцию своими глазами? Это промывание мозгов студентам с целью превратить их в невежественных дураков и прогрессистов».

Иоланта Кублинска: «Нас в совете тоже «добровольно» вывели на протесты под лозунгом «Свободу Анджеле Дэвис» — никто толком не знал, что это такое, и мы так же «добровольно» продолжали жертвовать (изымать) деньги из своих зарплат на строительство оккупационных объектов... справедливо говорят, что история повторяется в форме фарса».

greya2: «Это не похоже на свободное выражение мнения!»

ВПП: «Даце, этим шагом мы движемся в сторону России. Стоит ли эта условность того? Когда школа навязывает своё видение, это не то, что думают молодые люди. Школа может проводить дебаты».