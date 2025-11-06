«Даце, этим шагом мы движемся в сторону России»: министр — под перекрёстным огнём соцсетей

В частности, критике подверглось использование официального сайта школы для такого обращения, что прямо намекает учащимся на то, что это официальная позиция школы и что сопротивление обращению может негативно повлиять на дальнейший курс школы.
Во вторник министр образования и науки Даце Мелбарде опубликовала в своём аккаунте X своё видение произошедшего в Валмиерской государственной гимназии : «Я решительно отстаиваю право молодёжи свободно выражать своё мнение и пользоваться свободой слова и собраний, гарантированной Конституцией. Я полностью принимаю и осознаю, что мнения также различаются среди педагогов и учащихся. Школа, ученики и учителя являются частью этого общества. (..)»
Большинство комментаторов не поддерживают заявление Мелбарде.
Криста Медне: «Я бы немедленно забрала своего ребёнка из такой школы, потому что всем хорошо известно, что такое культура отмены, которую продвигают ваши люди».
Элита Вейдемане: «Какое мнение могут иметь подростки, которые ни разу не видели Стамбульскую конвенцию своими глазами? Это промывание мозгов студентам с целью превратить их в невежественных дураков и прогрессистов».
Иоланта Кублинска: «Нас в совете тоже «добровольно» вывели на протесты под лозунгом «Свободу Анджеле Дэвис» — никто толком не знал, что это такое, и мы так же «добровольно» продолжали жертвовать (изымать) деньги из своих зарплат на строительство оккупационных объектов... справедливо говорят, что история повторяется в форме фарса».
greya2: «Это не похоже на свободное выражение мнения!»
ВПП: «Даце, этим шагом мы движемся в сторону России. Стоит ли эта условность того? Когда школа навязывает своё видение, это не то, что думают молодые люди. Школа может проводить дебаты».
Es stingri iestājos par jauniešu tiesībām brīvi paust savu viedokli un izmantot Satversmē garantēto izteikšanās un pulcēšanās brīvību. Pilnībā pieņemu un apzinos, ka arī pedagogu un skolēnu vidū viedokļi ir dažādi. Skola, skolēni un skolotāji ir daļa no šīs sabiedrības. pic.twitter.com/0UY3xY2G3i— Dace Melbārde (@dacemelbarde) November 3, 2025