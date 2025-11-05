Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
18 фактов о животных, которые слишком интересны, чтобы не поделиться ими

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 19:30

Животные 0 комментариев

1️⃣ Рыбы умеют узнавать человеческие лица и даже различают своих хозяев. У них отличное зрение и память, вопреки мифу о “трёх секундах”. В некоторых странах запрещено держать рыб в круглых аквариумах — считается, что форма искажает их восприятие.

2️⃣ Морские коньки образуют устойчивые пары и каждый день выполняют утренний ритуал — обвивают хвосты и кружатся в воде. Даже если их разделить, “партнёры” не ищут других.

3️⃣ Морские выдры обожают жонглировать камешками и носят любимые в складках кожи под лапами. Камень может служить инструментом для вскрытия моллюсков — а может быть просто игрушкой.

4️⃣ Когда выдры спят, они держатся за лапы, чтобы не уплыть друг от друга. Мамы носят детёнышей на животе, пока те не научатся плавать.

5️⃣ Беременные дельфины поют своим малышам ещё до рождения. Так они запоминают материнский “свист” — фактически, своё имя.

6️⃣ У коров есть лучшие друзья, и при разлуке с ними животные тревожатся. Исследования показывают: уровень стресса у “одиноких” коров повышается почти вдвое.

7️⃣ Попугаи дают своим птенцам личные имена и используют их всю жизнь — как для обращения, так и для самопредставления. У каждой птичьей семьи — свой “язык” и акцент.

8️⃣ Если собака чихает во время игры, не спешите думать, что ей неудобно. Это знак: всё в порядке, она возбуждена, но не агрессивна. Такой “игровой чих” — способ показать дружелюбие.

9️⃣ Когда собака кладёт лапу на вас во время ласки, это обратный жест заботы. Это не требование внимания, а ответ: “я тебя тоже люблю”.

В некоторых фильмах собакам корректируют хвосты с помощью CGI, потому что актёры на четырёх лапах слишком радовались на съёмках и мешали драматическим сценам.

11️⃣ Кошки не мяукают друг с другом — только с людьми. Мяуканье — специальный язык общения с человеком, и у каждой кошки свой “набор фраз”.

12️⃣ Если кошка смотрит прямо в глаза и медленно моргает, это эквивалент поцелуя. В мире кошек закрытые глаза означают доверие — можно “моргнуть в ответ”.

13️⃣ Тигры не умеют мурлыкать, поэтому, когда довольны, просто прищуривают глаза — это их способ сказать, что они чувствуют себя спокойно и безопасно.

14️⃣ Гепарды, несмотря на грозный вид, не умеют рычать. Они издают мягкое мурлыканье и щебет, больше похожие на пение птиц.

15️⃣ В Швейцарии запрещено держать одну морскую свинку — животным нужна компания. Там даже существуют службы, которые “подбирают пару” питомцам, оставшимся в одиночестве.

16️⃣ Маленькие слонята сосут хобот, как дети палец. Это помогает им успокоиться, а у взрослых — способ снять стресс в тревожных ситуациях.

17️⃣ Крысы способны играть в прятки и делают это осознанно. В лабораториях наблюдали, как они “жульничают”, чтобы дольше играть, и даже издают тихие радостные звуки, когда выигрывают.

18️⃣ Вороны и грачи запоминают лица и различают тех, кто хорошо или плохо к ним относится. Могут передавать “чёрный список” другим птицам и даже дружить с людьми, которых уважают.

