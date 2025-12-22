Помощь беженцам: названа дата, когда отменят льготы на проезд в Риге

Жители Украины могут получить 100-процентную скидку на следующий период в билетных автоматах, установленных на остановках или в торговых центрах. В связи с этим «Rīgas satiksme» призывает граждан Украины подойти к билетным автоматам и загрузить 100-процентную скидку на имеющиеся у них e-taloni. Для получения льготы не требуется оформлять новый e-talons.

Льготу также можно оформить лично в клиентском центре в Риге на площади Стацияс, 2, в торговом центре «Origo». С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, подтверждение присвоения персонального кода, а также персонализированный e-talons или карту рижанина, если таковая уже была выдана. Если у человека нет e-talona, он будет оформлен во время визита.

Льготы на проезд в общественном транспорте Риги — трамвае, троллейбусе и автобусе — доступны тем гражданам Украины, которые зарегистрировались в Рижском центре поддержки и проживают в Риге.

Детям из Украины, которые уже оформили и получили свою ученическую карту, никуда обращаться не нужно, и они могут продолжать пользоваться общественным транспортом с 100-процентной скидкой.

«Rīgas satiksme» напоминает, что каждому, кому предоставлена льгота на проезд, при посадке в автобус, троллейбус или трамвай необходимо поднести выданный e-talons к электронному считывателю карт и зарегистрировать поездку. Зелёный сигнал на регистраторе подтверждает успешную регистрацию. Во время контроля билетов зарегистрированный e-talons необходимо предъявить сотруднику билетного контроля.