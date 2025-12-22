Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

22 декабря, 2025

Важно 0 комментариев

LETA

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

В понедельник правительство утвердило подготовленный МВД план мер поддержки украинских беженцев в Латвии на 2026 год и заслушало доклад о текущей ситуации. Общая стоимость плана в 2026 году оценивается в 42,74 млн евро, тогда как на реализацию мер поддержки в 2025 году было выделено 65 млн евро.

Украинским жителям в Латвии предоставляются документы на проживание и трудоустройство, услуги информирования, размещение до 60 дней и питание до 30 дней, социальная помощь, финансовая поддержка, доступ к образованию и здравоохранению, меры содействия для занятости, языковое обучение и интеграционные мероприятия. При этом объём поддержки не превышает уровень, доступный жителям Латвии. План распространяется как на уже находящихся в стране украинцев, так и на тех, кто прибудет в 2026 году.

В начале декабря Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие отказ от ряда мер, включая пособия на начало трудовой и самозанятой деятельности. МВД считает, что продолжение этой поддержки неактуально, поскольку украинцы уже вовлечены в рынок труда и могут пользоваться общими механизмами поддержки занятости. При этом они сохраняют равный с гражданами Латвии доступ к услугам Государственного агентства занятости.

Изменения также предусматривают, что украинские жители будут пользоваться льготами на проезд в дотируемых региональных маршрутах на тех же условиях, что и другие категории пассажиров, и больше не будут освобождены от пациентских доплат за медицинские услуги. Одновременно сохраняется право на оплачиваемую государством медицинскую помощь в том же объёме, что и для застрахованных жителей Латвии. Расходы на регистрацию животных и выполнение обязательных ветеринарных требований государство также больше не будет покрывать.

По состоянию на 1 декабря 2025 года в Регистре физических лиц числились 31 412 граждан Украины с действующим статусом временной защиты. Поток украинских жителей в Латвию в этом году остаётся умеренным и стабильным — в среднем регистрируется около 600 человек в месяц. С начала войны статус временной защиты был аннулирован у 30 551 человека.

