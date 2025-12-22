Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В России работа WhatsApp с этого дня замедлена на 80%

22 декабря, 2025

Важно 0 комментариев

Россияне массово столкнулись с проблемами при использовании мессенджера WhatsApp. За неполный день 22 декабря из 20 регионов России поступило более 2100 жалоб на работу приложения против в среднем 270 обращений в день на прошлой неделе, пишет The Moscow Times.

Больше всего жалоб направили пользователи из Москвы (58% от общего числа), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (8%). Также о проблемах сообщили жители Калининградской, Владимирской, Свердловской, Новосибирской областей, Краснодарского края, Татарстана, Карелии и др.

С сегодняшнего дня Роскомнадзор замедлил работу мессенджера на 70–80%. Операторы связи к этому отношения не имеют, подчеркнул собеседник издания. Возникают зависания при загрузке, а также есть трудности с отправкой текстовых сообщений. В середине августа Роскомнадзор официально объявил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram, объяснив это тем, что они используются мошенниками для «вымогательства денег» и «вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В конце ноября надзорное ведомство предупредило о «поэтапной» полной блокировке WhatsApp. После этого массовые сбои в работе мессенджера возникли в Сибири, на Урале и Санкт-Петербурге.

Несмотря на растущее давление, WhatsApp продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России. Согласно данным Mediascope, в августе у него было более 97 млн уникальных пользователей, что превышает показатели прошлого года. Аудитория Telegram в России на тот момент насчитывала 91 млн человек. При этом среднесуточная аудитория «национального мессенджера» МАХ, в который власти блокировками и другими методами принуждения сгоняют россиян, в середине декабря составила всего 45 млн.

Блокировка WhatsApp буквально повторяет сценарий с YouTube, который был реализован в прошлом году, отмечал ранее глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. По его словам, начав с временных блокировок, власти постепенно полностью ограничат работу неподконтрольных Кремлю платформ в стране.

«По 75 000 евро молодым семьям»: министр щедр на «подарки» в Новый год
Важно

«По 75 000 евро молодым семьям»: министр щедр на «подарки» в Новый год (1)

«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок
Важно

«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё
Важно

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти

Выбор редакции 18:06

Выбор редакции 0 комментариев

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

Животные 18:01

Животные 0 комментариев

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Древняя болезнь поднимает голову? В Европе выявлены случаи проказы

Всюду жизнь 17:52

Всюду жизнь 0 комментариев

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

Мир 17:42

Мир 0 комментариев

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

История и культура 17:40

История и культура 0 комментариев

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

