«Русскоязычные латышские пенсионеры» — это новое изобретение Ханова, Токалова и других, которые намеренно путают подданство/гражданство и национальность, называя себя латышами. Именно так российские граждане хотят втиснуться в латышскую нацию — латвийского гражданства им недостаточно… У вас ничего не получится!", - саркастически пишет депутат в Твиттере/X.

"krievvalodīgie latviešu pensionāri " - tās ir jauns izdomājums, ko praktizē Hanovs, Tokalovs un citi - tīši jaucot vietām pavalstniecību/pilsonību un un tautību, dēvējot sevi par latviešiem. Tas ir veids, kā krievu pilsoņi vēlas iespiesties valstnācijā latviešos - ar Latvijas… — Liāna Langa (@liana_langa) December 22, 2025

Эта публикация стала продолжением темы, которую Ланга уже ранее развила у себя на Facebook, когда заявила журналисту Артёму Липину:

"Если какой-то латвиец выучит японский язык, он не станет японцем!

Если какой-то грузин поет латвийскую народную песню, он не становится латышом!

Реальность не является плодом спонтанных фантазий и желаний отдельных индивидуумов. Реальность невозможно «улучшить» и изменить, изменив значение слов.

Эти детские иллюзии нужно отбросить. Дуб — это дуб, сосна — это сосна, картофель — это картофель, земля — это земля, а латыш — это латыш", - написала она тогда фразу, ставшую уже крылатой.