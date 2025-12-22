Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Депортация вместо диплома: учёба стала кошмаром для сотен студентов

22 декабря, 2025

Время и деньги, потраченные впустую, невыполненные обещания: для сотен индийских студентов мечта об учёбе в Германии обернулась кошмаром, пишет Euronews.

Дип Шамбаркар никогда бы не подумал, что его учёба в Германии закончится именно так. 25-летний парень приехал из индийского штата Махараштра в Берлин в июле прошлого года, чтобы получить степень магистра в области управления бизнесом. Он поступил в частный "Международный университет" (IU).

Дип уже заплатил за учебу около 20 000 евро - большие деньги для молодого человека. Он взял студенческий кредит в индийском банке. "Я не думаю, что университет вернёт мне деньги", - объясняет он, продолжая: Другим уже пришлось бросить учебу, и они остались с непогашенными долгами".

С марта число студентов, получившим письмо с предписанием покинуть страну, стало больше. По словам Дипа, ему известно примерно о 300 таких случаях. Всё дело в том, что власти не признают обучение в IU как очное. Студенты могли пройти его дистанционно, в случае с Дипом - из Индии. Им обещали предоставить диплом в Германии.

"Я думаю, это связано с тем, что университет, возможно, не имел нужной аккредитации для своих курсов", - говорит Дип. Он добавляет, что ещё один студент, попавший в такую же ситуацию, проиграл в суде. "Они сказали, что не хватает необходимой инфраструктуры. В университете слишком мало преподавателей". Дип также подал апелляцию. Но надежды у него мало.

IU, в котором обучается более 130 000 студентов, считается одним из крупнейших вузов Германии. Около 4 500 учащихся в нём - индийцы. Они составляют примерно пятую часть иностранных студентов.

Многие из них, как и Дип, нашли университет через индийское агентство по трудоустройству UpGrad. Компания оказывает поддержку тем, кто хочет учиться за границей. Схема такая: первая часть программы обучения проходит онлайн из Индии, в случае Дипа это был первый семестр. Затем студенты переезжают в Германию, чтобы завершить обучение.

На запрос Euronews в IU ответили, что университет "сожалеет" о том, что студентам приходится уезжать. В начале 2025 года LEA изменила свой подход к гибридным программам обучения, "не поставив в известность Международный университет IU".

Новые правила начнут действовать с января 2026 года. "Это необходимо для того, чтобы программы очного обучения соответствовали всем нормативным требованиям для выдачи виз".

В частности, по мнению университета, непонятен тот факт, что LEA изменила визовую политику в отношении студентов, "которые въехали в страну на других условиях". В некоторых случаях студенты могут бесплатно закончить обучение в своих странах.

 

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё
Важно

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё

«По 75 000 евро молодым семьям»: министр щедр на «подарки» в Новый год
Важно

«По 75 000 евро молодым семьям»: министр щедр на «подарки» в Новый год (1)

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?
Важно

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Древняя болезнь поднимает голову? В Европе выявлены случаи проказы

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

