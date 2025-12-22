Депортация вместо диплома: учёба стала кошмаром для сотен студентов

Дип Шамбаркар никогда бы не подумал, что его учёба в Германии закончится именно так. 25-летний парень приехал из индийского штата Махараштра в Берлин в июле прошлого года, чтобы получить степень магистра в области управления бизнесом. Он поступил в частный "Международный университет" (IU).

Дип уже заплатил за учебу около 20 000 евро - большие деньги для молодого человека. Он взял студенческий кредит в индийском банке. "Я не думаю, что университет вернёт мне деньги", - объясняет он, продолжая: Другим уже пришлось бросить учебу, и они остались с непогашенными долгами".

С марта число студентов, получившим письмо с предписанием покинуть страну, стало больше. По словам Дипа, ему известно примерно о 300 таких случаях. Всё дело в том, что власти не признают обучение в IU как очное. Студенты могли пройти его дистанционно, в случае с Дипом - из Индии. Им обещали предоставить диплом в Германии.

"Я думаю, это связано с тем, что университет, возможно, не имел нужной аккредитации для своих курсов", - говорит Дип. Он добавляет, что ещё один студент, попавший в такую же ситуацию, проиграл в суде. "Они сказали, что не хватает необходимой инфраструктуры. В университете слишком мало преподавателей". Дип также подал апелляцию. Но надежды у него мало.

IU, в котором обучается более 130 000 студентов, считается одним из крупнейших вузов Германии. Около 4 500 учащихся в нём - индийцы. Они составляют примерно пятую часть иностранных студентов.

Многие из них, как и Дип, нашли университет через индийское агентство по трудоустройству UpGrad. Компания оказывает поддержку тем, кто хочет учиться за границей. Схема такая: первая часть программы обучения проходит онлайн из Индии, в случае Дипа это был первый семестр. Затем студенты переезжают в Германию, чтобы завершить обучение.

На запрос Euronews в IU ответили, что университет "сожалеет" о том, что студентам приходится уезжать. В начале 2025 года LEA изменила свой подход к гибридным программам обучения, "не поставив в известность Международный университет IU".

Новые правила начнут действовать с января 2026 года. "Это необходимо для того, чтобы программы очного обучения соответствовали всем нормативным требованиям для выдачи виз".

В частности, по мнению университета, непонятен тот факт, что LEA изменила визовую политику в отношении студентов, "которые въехали в страну на других условиях". В некоторых случаях студенты могут бесплатно закончить обучение в своих странах.