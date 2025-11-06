Изменения в экзаменах CSDD: теперь — и на своём грузовике!

Таким образом, в дальнейшем в Рижском региональном центре обслуживания клиентов CSDD экзамены по вождению на категории C и C (95), а также CE и CE(95) будут приниматься не только на грузовых автомобилях, принадлежащих CSDD, но и на тех, которые принадлежат автошколам или инструкторам.

При этом транспортные средства должны соответствовать установленным требованиям Кабинета министров и быть технически исправны.

В случае выявления несоответствий грузовых автомобилей, принадлежащих автошколам или инструкторам по вождению, будет принято решение об отказе в предоставлении услуги.