Бывший владелец латвийской логистической фирмы арестован в России

По данным издания, Interpol задержал Гордеева по международному ордеру, выданному Литвой. Страна уже готовит запрос на его экстрадицию.

«Interpol задержал латвийского жителя в Санкт-Петербурге по запросу Литвы», — уточняет независимое издание Sota.

Следствие утверждает, что с 2014 по 2019 год бизнесмен руководил Overseas Baltic и незаконно перевёл средства компании на счёт фирмы в Мальте. После начала процедуры банкротства предприятие было ликвидировано.

По данным литовского Реестра, в указанный период Гордеев являлся владельцем и единственным руководителем компании.