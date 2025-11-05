Повышение налога для русских изданий — дискриминация: Чекушин напоминает закон

"С 2026 года в Латвии русскоязычные издания могут лишиться льготной ставки НДС. Что стоит за этим решением - забота о госязыке или фискальная дискриминация? Давайте разбираться.

Если Сейм поддержит инициативу Кабинета министров, то издания на латышском языке и языках стран Европейского союза, ОЭСР и стран-кандидатов в ЕС сохранят льготную ставку 5%. А вот для русскоязычных изданий ставка повысится до стандартных 21%.

На бумаге - это всего лишь налоговая корректировка. На деле - фискальная дискриминация по языковому признаку, противоречащая как Конституции Латвии, так и базовым принципам европейского права.

Основополагающий принцип налогового права - фискальная нейтральность. Это означает, что налоговая система не должна ставить налогоплательщиков в неравное положение из-за факторов, не связанных с их экономической деятельностью.

Язык издания не имеет экономического значения, потому что газета, напечатанная на латышском и на русском, оплачивает ту же бумагу, ту же типографию, ту же доставку, тот же труд журналиста. Различие только в языке текста.

Следовательно, повышение НДС именно для русскоязычных изданий - это не налоговая мера, а политико-культурный фильтр, встроенный в налоговую систему.

Когда государство применяет разные налоговые ставки к товарам и услугам, которые идентичны по сути, но различаются по языку, оно создаёт неравенство доступа к информации и культурным благам, нарушая принцип равенства.

Если мы посмотрим Конституцию, то увидим, что согласно 91-й статье - "Все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека осуществляются без какой-либо дискриминации."

Более того, статья 100 Сатверсме гарантирует свободу выражения мнений, включая право получать информацию. Если русскоязычная пресса становится дороже на 15,2% из-за налогов, это уже непрямое ограничение права на получение информации по языковому признаку.

По этому поводу хочу привести одну забытую историческую параллель - дело о частных школах (2005 год). Конституционный суд уже рассматривал схожий случай - закон об образовании, позволявший финансировать только школы, где обучение ведётся на латышском языке.

Тогда суд признал, что подобное различие нарушает 91-ю статью Конституции. Государство может укреплять позиции латышского языка, но средства должны быть соразмерными и не создавать дискриминации.

По сути, нынешняя инициатива - фискальный эквивалент той же ошибки: попытка "укрепить госязык" через экономическое неравенство. Разница лишь в инструменте. Тогда это было финансирование школ, сейчас - налоговые ставки. Юридическая логика, на мой взгляд, идентична.

Сторонники подобных реформ указывают, что цель - "поддержка государственного языка" и "ограничение доминирования русского информационного пространства".

Но легитимная цель не оправдывает дискриминационные средства. К сожалению Латвия в своих действиях всё дальше уходит от базовых вещей, на которых держится справедливое общество. Чтобы этого не происходило, проект решения о различных ставках НДС в зависимости от языка прессы необходимо убрать из повестки. Это не должно быть предложением правительства Сейму.

Ну и в завершение. Министерство сообщения, и министерство культуры возглавляют представители партии "Прогрессивные". Оба министерства готовили доклад для правительства по данной инициативе! Сама партия позиционирует себя как защитника прав меньшинств. Но когда речь заходит о русскоязычных согражданах и их правах, то это вдруг становится "другое"? Для них можно и язык в банкоматах запретить, и поиздеваться над пенсионерами со школьниками заодно. И в этом случае - плевать на все рекомендации из Европы. Тут - не стыдно.

Я это называю политическим лицемерием", - пишет он на своей странице в Facebook.