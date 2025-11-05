Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Плакать и лайкать одновременно: как метамодернизм сделал трагедию вирусной

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 12:44

Всюду жизнь

Теперь мы плачем публично и ставим лайки на чужую боль.
Видео с места катастрофы? «Жесть».
Рёв блогера? «Бедняжка».
Новый хэштег скорби? «Поддержим сердечком».
И так — каждый день.
Добро пожаловать в эпоху метамодернизма — где слёзы и смайлики живут в одном флаконе.

Мы больше не верим ни в трагедии, ни в чудеса, но реагируем на всё одинаково — быстрым свайпом и коротким вздохом. Постмодерн высмеивал смысл, метамодерн превратил эмоции в контент.

Плачь, снимай, публикуй — и не забудь добавить фильтр «драма».

Поколение, выросшее на постиронии, наконец решило чувствовать. Но делает это, конечно, на камеру. «Я знаю, что всё это может быть фейком, но всё равно переживаю», — вот главный лозунг новой чувствительности.
Только вместо дневника — сторис, вместо слёз — эмодзи.

Современная трагедия делится на два слоя:
реальный — где горе, пепел и скорая,
и цифровой — где уже собраны лайки, комменты и мемы «в память».
Кто-то кричит от ужаса, кто-то монтирует нарезку. И у обоих свои причины: один не может молчать, другой не может не выложить.

«Мы снова верим, но с оговорками. Мы чувствуем, но сразу пересылаем», — писали культурологи Тимотеус Вермеюлен и Робин ван ден Аккер, когда объясняли, почему человечество застряло между иронией и искренностью.
Так и живём — плачем и лайкаем одновременно.
Научились горевать красиво и с подсветкой.
Любое несчастье сегодня обязано быть не только трагичным, но и «виральным» — без этого оно просто не существует.

Ирония умерла, но её место заняло чувство с Wi-Fi.
Плакать в офлайне уже странно, молчать — подозрительно.
Так что да, трагедия теперь — часть фида.
А человечность меряется количеством реакций под постом.

Главные новости

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
Загрузка

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

