Отец и сын погибли после атаки шершней во время элитного тура в Лаосе

5 ноября, 2025

Трагический несчастный случай произошёл во время семейного отпуска в северном Лаосе. 47-летний директор элитной частной школы из США Дэниел Оуэн и его 15-летний сын Купер погибли после нападения роя азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia).

Семья участвовала в зиплайн-туре — спуске по тросам над тропическим лесом. Когда отец и сын находились на середине маршрута, к ним подлетел рой шершней. Насекомые атаковали мгновенно, ужалив обоих десятки раз. Гид и другие участники попытались помочь, но подойти было невозможно: рой продолжал кружить вокруг пострадавших.

Медики отмечают, что при такой атаке речь идёт не об одном или нескольких жалящих насекомых — шершни действуют роем, жалят многократно и синхронно. Их яд вызывает сильную боль, разрушает ткани и может привести к токсическому шоку и остановке сердца даже у здорового человека.

Спасатели добрались до туристов  , когда активность насекомых снизилась. Оба были сняты с подвесной системы уже без признаков жизни. По данным следствия, смерть наступила от множественных токсичных укусов и болевого шока.

Местные власти начали проверку оператора зиплайн-парка, чтобы установить, были ли предусмотрены меры на случай нападения диких насекомых. Представители компании Green Jungle Park заявили, что произошедшее «невозможно было предсказать» и что безопасность маршрута будет пересмотрена.

«Это чрезвычайно редкий, но показательный случай, когда человек оказывается без защиты в природной среде, где опасность может прийти не от высоты, а от насекомых», — отмечают местные службы спасения.

ℹ️ Что такое зиплайн и чем он опасен
Зиплайн — это натянутый трос, по которому турист в подвесной системе скользит с высоты вниз. Такие маршруты популярны в горах и тропиках, где можно «пролететь» над джунглями или ущельем.

Обычно такие туры безопасны, но риски включают:

внезапное ухудшение погоды,
поломку снаряжения,
и, как показал этот случай, контакт с дикой природой: пчёлы, шершни, змеи или птицы могут атаковать на высоте, где невозможно укрыться.

Эксперты советуют перед поездкой уточнять у операторов наличие плана действий при ЧП и аптечек с антигистаминными препаратами, хотя при массовых укусах они не спасут — в таких случаях решают секунды и наличие профессиональной помощи.

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз
«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

