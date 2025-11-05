Отец и сын погибли после атаки шершней во время элитного тура в Лаосе

Семья участвовала в зиплайн-туре — спуске по тросам над тропическим лесом. Когда отец и сын находились на середине маршрута, к ним подлетел рой шершней. Насекомые атаковали мгновенно, ужалив обоих десятки раз. Гид и другие участники попытались помочь, но подойти было невозможно: рой продолжал кружить вокруг пострадавших.

Медики отмечают, что при такой атаке речь идёт не об одном или нескольких жалящих насекомых — шершни действуют роем, жалят многократно и синхронно. Их яд вызывает сильную боль, разрушает ткани и может привести к токсическому шоку и остановке сердца даже у здорового человека.

Спасатели добрались до туристов , когда активность насекомых снизилась. Оба были сняты с подвесной системы уже без признаков жизни. По данным следствия, смерть наступила от множественных токсичных укусов и болевого шока.

Местные власти начали проверку оператора зиплайн-парка, чтобы установить, были ли предусмотрены меры на случай нападения диких насекомых. Представители компании Green Jungle Park заявили, что произошедшее «невозможно было предсказать» и что безопасность маршрута будет пересмотрена.

«Это чрезвычайно редкий, но показательный случай, когда человек оказывается без защиты в природной среде, где опасность может прийти не от высоты, а от насекомых», — отмечают местные службы спасения.



ℹ️ Что такое зиплайн и чем он опасен

Зиплайн — это натянутый трос, по которому турист в подвесной системе скользит с высоты вниз. Такие маршруты популярны в горах и тропиках, где можно «пролететь» над джунглями или ущельем.

Обычно такие туры безопасны, но риски включают:

внезапное ухудшение погоды,

поломку снаряжения,

и, как показал этот случай, контакт с дикой природой: пчёлы, шершни, змеи или птицы могут атаковать на высоте, где невозможно укрыться.

Эксперты советуют перед поездкой уточнять у операторов наличие плана действий при ЧП и аптечек с антигистаминными препаратами, хотя при массовых укусах они не спасут — в таких случаях решают секунды и наличие профессиональной помощи.