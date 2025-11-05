Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цены в магазинах (не)снижаются?! Латвийские фермеры сцепились с министром экономики

5 ноября, 2025 14:26

Новости Латвии

LETA

Меморандум о снижении цен на продукты питания, действующий уже около пяти месяцев, не работает, считает организация "Крестьянский сейм". Автор инициативы, министр экономики Виктор Валайнис (на фото), утверждает обратное. Фермеры также отмечают, что после меморандума сотрудничество с супермаркетами только усложнилось.

По мнению экономистов, прошло слишком мало времени, чтобы судить о тенденциях. "Мы видим, что у торговцев дела с выполнением меморандума идут очень и очень плохо. Доля местной продукции на полках магазинов не растёт. Для местных производителей ситуация не улучшается, а сотрудничество даже ухудшается", - заявил член правления "Крестьянского сейма" Мартиньш Тронс.

Организация также отмечает, что этой осенью супермаркеты снизили закупочные цены для фермеров почти в два раза, в то время как цены на полках магазинов не изменились или даже выросли.

Министр экономики не согласился с этой оценкой. "По моему мнению, данные показывают, что он [меморандум] работает. Он дал результаты с точки зрения ценовой динамики в масштабах Балтии. Мы наконец-то переходим от рекордсменов по росту цен к тому, что наши цены начинают снижаться. А что касается доли сельскохозяйственной продукции и товаров наших производителей в магазинах, то мы видим, что она остаётся высокой", - сказал Валайнис.

Комиссия Сейма по народному хозяйству планирует вернуться к оценке выполнения меморандума. Её руководитель Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") заметил, что Министерство экономики ещё не подготовило поправки к закону, а инструмент сравнения цен, который был одним из основных пунктов меморандума, не внедрён. "Я вижу определённые недостатки в реализации меморандума. Если мы увидим, что домашнее задание не выполняется и меморандум не обеспечивает людям более выгодные и доступные цены, очевидно, нам придётся снова вмешаться", - сказал Бришкенс. (Lsm.lv)

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

