Цены в магазинах (не)снижаются?! Латвийские фермеры сцепились с министром экономики

По мнению экономистов, прошло слишком мало времени, чтобы судить о тенденциях. "Мы видим, что у торговцев дела с выполнением меморандума идут очень и очень плохо. Доля местной продукции на полках магазинов не растёт. Для местных производителей ситуация не улучшается, а сотрудничество даже ухудшается", - заявил член правления "Крестьянского сейма" Мартиньш Тронс.

Организация также отмечает, что этой осенью супермаркеты снизили закупочные цены для фермеров почти в два раза, в то время как цены на полках магазинов не изменились или даже выросли.

Министр экономики не согласился с этой оценкой. "По моему мнению, данные показывают, что он [меморандум] работает. Он дал результаты с точки зрения ценовой динамики в масштабах Балтии. Мы наконец-то переходим от рекордсменов по росту цен к тому, что наши цены начинают снижаться. А что касается доли сельскохозяйственной продукции и товаров наших производителей в магазинах, то мы видим, что она остаётся высокой", - сказал Валайнис.

Комиссия Сейма по народному хозяйству планирует вернуться к оценке выполнения меморандума. Её руководитель Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") заметил, что Министерство экономики ещё не подготовило поправки к закону, а инструмент сравнения цен, который был одним из основных пунктов меморандума, не внедрён. "Я вижу определённые недостатки в реализации меморандума. Если мы увидим, что домашнее задание не выполняется и меморандум не обеспечивает людям более выгодные и доступные цены, очевидно, нам придётся снова вмешаться", - сказал Бришкенс. (Lsm.lv)