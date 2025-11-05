Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Умер легендарный телеведущий Юрий Николаев: за один день его не стало

5 ноября, 2025

4 ноября 2025 года стало известно о смерти народного артиста России и знаменитого телеведущего Юрия Александровича Николаева. Ему было 76 лет. До своего 77-летия он не дожил чуть более месяца.

Ранее СМИ писали, что у актера возникли проблемы со здоровьем: он был госпитализирован в одну из больниц Москвы с температурой 39,5 и низкой сатурацией. Тогда врачи диагностировали у него тяжелую форму пневмонии.

Сам Юрий Александрович до последнего не хотел ехать в больницу. Как оказалось, недомогание он испытывал на протяжении нескольких дней. Правда от помощи специалистов почему-то отказывался. И так продолжалось до тех пор, пока ему не стало совсем плохо…

К сожалению, сегодня знаменитого ведущего не стало. Его жизнь оборвалась на 76 году жизни. До своего 77-го дня рождения он не дожил всего чуть больше месяца.

О трагедии сообщил Николай Цискаридзе. «Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы в эфире „Сегодня вечером“ вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память», — передал ведущий.

Напомним, в начале года Николаев попал в травматологическое отделение с переломом бедра. Выяснилось, что актер неосторожно перемещался по дому, из-за чего споткнулся о мебель и весьма неудачно упал. После этой травмы мужчина очень долго восстанавливался.

 Некоторое время был вынужден передвигаться только на инвалидной коляске. Однако вскоре после этого инцидента народный артист вышел на связь и успокоил своих поклонников словами, о том, что с ним все хорошо.

 «Все в порядке. Да, я сломал ногу, но от этого никто не застрахован», — говорил тогда телеведущий.

 Примерно в это же время в Сети стали говорить о том, что у знаменитости начались серьезные провалы в памяти. Якобы тот стал забывать свое имя, перестал узнавать родных и понимать, где он вообще находится. Причем, как писали СМИ, проблемы в основном возникали под вечер, когда пожилой мужчина уставал. Однако уже утром после крепкого сна он чувствовал себя хорошо, его состояние приходило в норму.

Сам же Юрий Александрович не раз опровергал эту информацию. «Я не замечал, что с моей памятью что-то стало хуже или лучше. Я этого не замечал. Так что спасибо большое за заботу, за то, что думаете обо мне. Мне это приятно», — заявлял ведущий «Утренней почты» .

 Проблемы со здоровьем были у телеведущего и в 2024 году. Тогда стало известно, что звезда внезапно потерял сознание. После инцидента его экстренно доставили в одну из столичных клиник и сразу отправили в реанимацию.

«Жена проявила себя преданным человеком. Она была все время со мной. Никогда не спрашивал, за что мне болезнь. Я человек верующий и каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все грехи. Я благодарен Господу за то, что он держит меня на этой земле. В молодости я бы предостерег себя: все, что говорят люди, дели на сто и относись к этому поспокойнее», — делился как-то Николаев в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

 Артист прославился благодаря роли ведущего в популярных программах «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Помимо этого, он снимался в фильмах «Большие перегоны» (1971), «Девушка из камеры № 25» (1971), «Прежде, чем расстаться» (1984) и других.

 За свою жизнь он удостоился ряда наград. Например, в 1998 году получил звание народного артиста РФ. В 2007 и 2014 годах ему вручили ордена Дружбы и Почета. Кроме того, в 2018 году он получил премию Правительства РФ в области культуры.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

