Умер легендарный телеведущий Юрий Николаев: за один день его не стало

Ранее СМИ писали, что у актера возникли проблемы со здоровьем: он был госпитализирован в одну из больниц Москвы с температурой 39,5 и низкой сатурацией. Тогда врачи диагностировали у него тяжелую форму пневмонии.

Сам Юрий Александрович до последнего не хотел ехать в больницу. Как оказалось, недомогание он испытывал на протяжении нескольких дней. Правда от помощи специалистов почему-то отказывался. И так продолжалось до тех пор, пока ему не стало совсем плохо…

К сожалению, сегодня знаменитого ведущего не стало. Его жизнь оборвалась на 76 году жизни. До своего 77-го дня рождения он не дожил всего чуть больше месяца.

О трагедии сообщил Николай Цискаридзе. «Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы в эфире „Сегодня вечером“ вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память», — передал ведущий.

Напомним, в начале года Николаев попал в травматологическое отделение с переломом бедра. Выяснилось, что актер неосторожно перемещался по дому, из-за чего споткнулся о мебель и весьма неудачно упал. После этой травмы мужчина очень долго восстанавливался.

Некоторое время был вынужден передвигаться только на инвалидной коляске. Однако вскоре после этого инцидента народный артист вышел на связь и успокоил своих поклонников словами, о том, что с ним все хорошо.

«Все в порядке. Да, я сломал ногу, но от этого никто не застрахован», — говорил тогда телеведущий.

Примерно в это же время в Сети стали говорить о том, что у знаменитости начались серьезные провалы в памяти. Якобы тот стал забывать свое имя, перестал узнавать родных и понимать, где он вообще находится. Причем, как писали СМИ, проблемы в основном возникали под вечер, когда пожилой мужчина уставал. Однако уже утром после крепкого сна он чувствовал себя хорошо, его состояние приходило в норму.

Сам же Юрий Александрович не раз опровергал эту информацию. «Я не замечал, что с моей памятью что-то стало хуже или лучше. Я этого не замечал. Так что спасибо большое за заботу, за то, что думаете обо мне. Мне это приятно», — заявлял ведущий «Утренней почты» .

Проблемы со здоровьем были у телеведущего и в 2024 году. Тогда стало известно, что звезда внезапно потерял сознание. После инцидента его экстренно доставили в одну из столичных клиник и сразу отправили в реанимацию.

«Жена проявила себя преданным человеком. Она была все время со мной. Никогда не спрашивал, за что мне болезнь. Я человек верующий и каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все грехи. Я благодарен Господу за то, что он держит меня на этой земле. В молодости я бы предостерег себя: все, что говорят люди, дели на сто и относись к этому поспокойнее», — делился как-то Николаев в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Артист прославился благодаря роли ведущего в популярных программах «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Помимо этого, он снимался в фильмах «Большие перегоны» (1971), «Девушка из камеры № 25» (1971), «Прежде, чем расстаться» (1984) и других.

За свою жизнь он удостоился ряда наград. Например, в 1998 году получил звание народного артиста РФ. В 2007 и 2014 годах ему вручили ордена Дружбы и Почета. Кроме того, в 2018 году он получил премию Правительства РФ в области культуры.