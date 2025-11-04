Чем закончатся в Латвии перипетии вокруг выхода из Стамбульской конвенции, можно только гадать, но уже сейчас можно с достаточной уверенностью прогнозировать, что это не укрепит веру в демократию и убежденность в возможности создания здоровой системы государственного управления. Взаимное недоверие сторон, нежелание идти на какие-либо компромиссы достигли небывалого уровня.

Однако это не только проблема Латвии. Похоже, что этот кризис доверия наблюдается во всем мире. В том числе и в США, которые еще недавно считались цитаделью демократии. Об этом в газете «Wall Street Journal» появилась обширная статья: «Приостановка финансирования правительства знаменует собой новую кризисную ситуацию – полную утрату доверия».

Издание рассматривает три предыдущих случая (с 2013 года) прекращения финансирования правительства, которые были вызваны конкретными спорными вопросами: позиция сенатора Теда Круза против Закона о доступном медицинском обслуживании, поддержка сенатора Чака Шумера в отношении детей-иммигрантов и требование президента Трампа о финансировании строительства пограничной стены с Мексикой. Нынешний затянувшийся (с 1 октября, и его конец не предвидится) правительственный кризис, по мнению WSJ, связан с чем-то гораздо более глубоким: полным крахом доверия.

Демократы не верят администрации Трампа. Трамп, похоже, не доверяет Демократической партии практически ни в одном вопросе. Свой второй срок он проводит, опираясь на власть одной партии, которую обеспечивает минимальное преимущество республиканцев в Конгрессе и рекордное количество указов самого президента.

Нынешняя дисфункция Вашингтона, по мнению WSJ, отражает более широкое, общенациональное отвращение к американской политической системе. Недавний опрос New York Times показал, что почти две трети избирателей считают, что страна слишком раздроблена, чтобы успешно решать свои проблемы.

Кризис доверия к демократии не ограничивается только Конгрессом, президентом и партиями. Данные опроса Gallup показывают, что в этом году только 27% американцев признают, что они «очень» или «достаточно» доверяют Верховному суду, по сравнению с 40% в 2020 году. Только 17% признают, что у них высокое доверие к системе уголовного правосудия, что примерно на 10 пунктов меньше, чем в 2013 году.

О том, что демократические институты могут «сломаться», следует помнить и нам дома, потому что в эти дни так часто звучат утверждения — мы дойдем до конца, борьба только начинается — могут закончиться совсем не так, как изначально предполагали эти «борцы».