Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Бороться до конца — это война, а не демократия: Латковскис о ситуации в Латвии и США (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 4 ноября, 2025 10:43

Латышские СМИ 1 комментариев

"Демократическая система государственного управления и социального устройства, которая долгие годы считалась незыблемой, переживает трудные времена. Еще недавно знаменитое высказывание Уинстона Черчилля о том, что демократия — худшая форма государственного управления, но ничего лучшего пока не придумано, приводилось в качестве аргумента в пользу силы демократии, , но сейчас эту фразу стараются не упоминать, поскольку тезис о плохой демократии уже не звучит так иронично, как это задумывал Черчилль, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

Чем закончатся в Латвии перипетии вокруг выхода из Стамбульской конвенции, можно только гадать, но уже сейчас можно с достаточной уверенностью прогнозировать, что это не укрепит веру в демократию и убежденность в возможности создания здоровой системы государственного управления. Взаимное недоверие сторон, нежелание идти на какие-либо компромиссы достигли небывалого уровня.

Однако это не только проблема Латвии. Похоже, что этот кризис доверия наблюдается во всем мире. В том числе и в США, которые еще недавно считались цитаделью демократии. Об этом в газете «Wall Street Journal» появилась обширная статья: «Приостановка финансирования правительства знаменует собой новую кризисную ситуацию – полную утрату доверия».

Издание рассматривает три предыдущих случая (с 2013 года) прекращения финансирования правительства, которые были вызваны конкретными спорными вопросами: позиция сенатора Теда Круза против Закона о доступном медицинском обслуживании, поддержка сенатора Чака Шумера в отношении детей-иммигрантов и требование президента Трампа о финансировании строительства пограничной стены с Мексикой. Нынешний затянувшийся (с 1 октября, и его конец не предвидится) правительственный кризис, по мнению WSJ, связан с чем-то гораздо более глубоким: полным крахом доверия.

Демократы не верят администрации Трампа. Трамп, похоже, не доверяет Демократической партии практически ни в одном вопросе. Свой второй срок он проводит, опираясь на власть одной партии, которую обеспечивает минимальное преимущество республиканцев в Конгрессе и рекордное количество указов самого президента.

Нынешняя дисфункция Вашингтона, по мнению WSJ, отражает более широкое, общенациональное отвращение к американской политической системе. Недавний опрос New York Times показал, что почти две трети избирателей считают, что страна слишком раздроблена, чтобы успешно решать свои проблемы. 

Кризис доверия к демократии не ограничивается только Конгрессом, президентом и партиями. Данные опроса Gallup показывают, что в этом году только 27% американцев признают, что они «очень» или «достаточно» доверяют Верховному суду, по сравнению с 40% в 2020 году. Только 17% признают, что у них высокое доверие к системе уголовного правосудия, что примерно на 10 пунктов меньше, чем в 2013 году.

О том, что демократические институты могут «сломаться», следует помнить и нам дома, потому что в эти дни так часто звучат утверждения — мы дойдем до конца, борьба только начинается — могут закончиться совсем не так, как изначально предполагали эти «борцы».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:30 09.11.2025
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 3 часа назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 4 часа назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Завтрак со «Сферой»: перец, фаршированный булгуром
Sfera.lv 1 день назад
«Русский понимает только язык силы» — Илзе Аузере
Bitnews.lv 1 день назад
Полковник Блёдоне: если будем бежать — латыши вымрут
Bitnews.lv 1 день назад

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

Важно 10:26

Важно 1 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Важно 09:38

Важно 1 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

Важно 09:11

Важно 1 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Важно 08:43

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 1 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (1)

Важно 07:59

Важно 1 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (1)

Важно 07:53

Важно 1 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать