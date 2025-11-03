У нас тоже начнут убивать, как в Америке? Шлесерс написал письмо президенту

В письме А. Шлесерс выражает обеспокоенность тем, что, учитывая события и публичную риторику после денонсации Стамбульской конвенции в Сейме, есть основания полагать, что в течение некоторого времени действия и публичные высказывания отдельных правящих политических партий, включая партию премьер-министра Эвики Силини «Новое Единство» (JV) и партию министра обороны Андриса Спрудса «Прогрессивные» (PRO), способствуют обострению политической ситуации и поляризации общества в Латвии.

Учитывая, что такая ситуация напрямую влияет на национальную безопасность, как председатель партии, представленной в Сейме, А. Шлесерс призывает президента государства в ближайшее время созвать заседание Совета национальной безопасности (NDP), на котором следовало бы рассмотреть усиливающуюся общественную конфронтацию и тенденцию её перерастания в проявления политического насилия.

Шлесерс обращает внимание президента на то, что политические дискуссии превращаются в демонизацию одного человека и возглавляемой им партии — LPV, провоцируя политическое насилие. Об этом свидетельствуют поступившие в адрес А. Шлесерса угрозы убийством и возбужденное по данному факту уголовное дело.

Шлесерс напоминает, что на заседании Сейма 30 октября, где проходили заключительные дебаты по денонсации Стамбульской конвенции, депутаты PRO и JV неоднократно с трибуны обвиняли председателя LPV Айнарса Шлесерса в «ответственности за насилие против женщин».

Осознанно одностороннюю публичную оценку дала и премьер-министр Эвика Силиня (JV), которая в передаче TV24 “Post Scriptum” назвала лично виновными тех политиков, которые «вновь подняли вчера уже решённый вопрос», тем самым раскалывая общество и нанося ущерб международному имиджу Латвии. Виновной Э. Силиня признала партию «Латвия на первом месте».

«Такая преднамеренно односторонняя политическая риторика, возлагающая вину на одну партию и одного человека, уже привела к конкретным проявлениям ненависти», — подчёркивает А. Шлесерс в письме Президенту.

В связи с протестом 29 октября у здания Сейма А. Шлесерс указывает, что во время акции её участники устроили организованный акт запугивания у офиса партии «Латвия на первом месте» в Риге, на улице Алдару 6, где были размещены различные транспаранты и плакаты с оскорбительными надписями о партии и её лидере.

Это был очевидный акт ненависти, осуществлённый при прямой поддержке премьер-министра Эвики Силини («Новое Единство») и министра внутренних дел Рихарда Казловскиса («Новое Единство»), поскольку плакаты с соответствующими надписями были размещены у офиса LPV в присутствии полиции. По данному факту А. Шлесерс обратился в правоохранительные органы.

Наконец, А. Шлесерс указывает в письме на явно поддерживающую роль Латвийского общественного медиа (LSM) и других СМИ в освещении и продвижении позиции одной стороны. В частности, протест 29 октября был широко освещён и прорекламирован порталом LSM, а также другими интернет-изданиями, получающими государственное финансирование. Например, за два дня до пикета его активно продвигали портал TVNET, передача LTV “Rīta Panorāma”, а также LV portāls, поддерживаемый госпредприятием «Latvijas Vēstnesis», который позиционирует себя как государственный правовой портал.

Аналогичным образом в настоящее время анонсируется следующий протест, запланированный на 6 ноября на Домской площади. Ни один протест оппозиции никогда не получал такой масштабной пропаганды, как эти акции, поддерживаемые правящими партиями.

«В Латвии необходимо укреплять ответственность СМИ в сфере политической коммуникации, поскольку наблюдается опасная тенденция: общественные медиа, поддерживая распространение либеральной идеологии, способствуют деградации политической культуры и распространяют риторику насилия. Это усиливает поляризацию общественного пространства. Риторика становится всё более угрожающей», — подчёркивает А. Шлесерс в письме.

То, что столкновение либеральной и консервативной идеологий может перерасти в акты политического насилия против конкретных лиц, ярко подтверждают последние события в США. В качестве примеров А. Шлесерс приводит покушение на бывшего президента Дональда Трампа и публичное убийство Чарли Кирка, что свидетельствует об опасном влиянии политической поляризации и риторики ненависти на общественную безопасность.

«Как председатель партии «Латвия на первом месте» я считаю, что партиям, представленным в Сейме, совместно с Президентом государства необходимо искать общие решения и точки соприкосновения, чтобы снизить напряжённость и восстановить доверие общества к государственным институтам, пока ситуация не вышла из-под контроля», — так завершает своё письмо Президенту Эдгару Ринкевичу Айнар Шлесерс.