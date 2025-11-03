Вывезли деньги, водку, коньяк: типичное ограбление рижского магазина в 1970-х

Осмотр места происшествия

"Дежурный слушает", - отозвался на телефонный звонок капитан милиции Д. «На улице Терешковой, 37, ограблен магазин", - прозвучал в трубке взволнованный женский голос. «К вам будет послана оперативная группа", - ответил дежурный и занес в книгу происшествии запись: «Сообщение из магазина № 135 поступило 28 октября 1971 г. в 8.35». С этого времени и начался поиск преступников.

На место происшествия выехала оперативная группа во главе с начальником отдела внутренних дел Ленинградского района г. Риги подполковником милиции Анатолием Т. и начальником уголовного розыска отдела майором милиции Авениром М. У входа в магазин их встретила продавец Людмила К. «А, милиция к нам приехала! - воскликнула она. - Пожалуйста, проходите. Надо полагать, вы разыщете преступников".

Внешний осмотр показал, что центральная входная дверь заперта и повреждений не имеет. Незапертой оказалась лишь тыльная дверь. Возле нее на земле валялся ломик. Однако все свидетельствовало, что преступники им не воспользовались. Очевидно, замок был открыт ключом. Но «трудились» ли преступники по предварительному сговору с кем-либо из работников магазина?

Своим соображением эксперт Валентин М., занимавшийся осмотром, поделился с оперативниками. Всякая версия требует подтверждения фактами, только при таком обязательном условии можно сделать окончательный, а главное, безошибочный вывод. Оперативная группа продолжала накапливать эти факты и доказательства.

Едва сотрудники милиции открыли дверь, как из магазина на них хлынул поток воды. «Понятно, - невозмутимо констатировал майор М., - открыли краны, чтобы смыть свои следы".

Между тем эксперт М., закончив осмотр двери, поинтересовался, у кого хранятся ключи. «У меня есть ключ, у заведующей и у второй нашей продавщицы", - пояснила Людмила К. Затем она сообщила, что в кабинете заведующей магазином взломан сейф. В комнате на полу поблескивали монеты, предназначенные для сдачи покупателям. Дверца сейфа была полуоткрыта. Взломанным оказался лишь ящик для хранения денег.

Ни одна деталь не ускользнула от пристального внимания инспектора уголовного розыска лейтенанта Ромуальда Ч. В винном отделе он заметил на бутылке с коньяком отпечатки пальцев. Бутылка была сфотографирована и отправлена на экспертизу.

Вскоре старший собрал оперативную группу на короткое совещание. «Будем пока что действовать по двум версиям, - сообщил он. - Первая -, кражу и взлом совершили только преступники. Вторая - кражу инсценировали продавцы в соучастии с кем-то из своих знакомых».

Отработка версий

Отрабатывать версии поручили капитану Дмитрию М. и лейтенанту Ромуальду Ч. Они отправились в жилой массив на улице Терешковой. Здесь им пришлось беседовать со многими местными жителями, дворниками, прохожими.

Очередной из бесчисленных собеседников Ч. ответил на вопросы работника милиции так: «Нет, подозрительных лиц около магазина не видел. А вот поведение некоторых продавцов мне, откровенно говоря, не нравится. Они не раз учиняли пьянки в магазине. Бывали там и какие-то молодые люди".

Лейтенант поинтересовался, не знает ли собеседник этих людей. «Фамилий не знаю. Упоминалось только имя Саша. Живет этот парень в массиве на улице Гривас", - ответил собеседник.

Массив на улице Гривас велик. Сколько здесь Саш! Обратились к лейтенанту милиции Надежде Л., хорошо знающей этот район. С ее помощью удалось установить, что в массиве нередко бывает некто Александр Т. девятнадцати лет, ранее был судим, отбывает наказание на вольном поселении. В Риге Т. ночует у брата.

Ромуальд Ч. и Дмитрий М. вместе с инспектором Юрием Л. пошли по указанному адресу. На допросе в отделе милиции Т. упорно настаивал, что 27 октября вечером был в гостях у своей знакомой Ирины К., назвал адрес. Ирина подтвердила слова своего приятеля. И тут поступило заключение экспертизы: следы пальцев на коньячной бутылке оставил Александр Т.

«Что скажете на это?"- обратился к Александру Т. лейтенант Ромуальд Ч. Тот задумался было, но потом, пожав плечами, проговорил: «И ничего-то я не знаю...» Продолжать дальше начисто отрицать свою вину ему не позволило признание Ирины К. При повторном допросе она заявила, что первоначальные ее показания были ложными, и в подтверждение сказанного назвала несколько свидетелей.

Протокол этот был предъявлен Т. И тот дал показания. 27 октября он приехал из Огре в Ригу. Решил обворовать магазин, мол, давно к нему присматривался. Действовал один. Взломал ящик сейфа, взял находившуюся там небольшую сумму денег и попутно прихватил несколько бутылок коньяка.

Обнаружили недостачу

В магазине к оперативникам присоединилась инвентаризационная комиссия. К утру второго дня она закончила свою работу: была установлена недостача на сумму 2 300 рублей. Действуя один, Т. не мог бы похитить столько товаров.

Между тем он настаивал на своем: «Вчера я рассказал все...» «Если бы так, - возразил Дмитрий М. - Известно ли вам, что товаров похищено на 2 300 рублей? Чтобы вывезти из магазина столько коньяка и водки, потребовалась бы грузовая автомашина. Вот ознакомьтесь с актом инвентаризационной комиссии».

Т. схватился за голову: «Мерзавцы! Хотят невиновными представиться! Дайте бумагу!"

В дополнительном показании появились две фамилии продавцов магазина - Людмилы К. и Галины Д.

Преступник признавался, что действовал по предварительному сговору с ними. Уже на первом допросе Т., перечисляя фамилии своих знакомых, назвал и Владимира Н., но тут же спохватился, перескочил на другую тему.

Подробность эта не осталась незамеченной. Пригласили Владимира Н. в милицию. Поначалу он держался уверенно, даже несколько вызывающе, потом запутался в собственных выдумках и рассказал, как было дело.

Н. давно свел знакомство с Людмилой К. Не раз заходил в магазин № 135 то один, то вместе с дружками. Заперев двери, они учиняли тут развеселые попойки. Вечером накануне ограбления Н. пришел сюда вместе с Юрием Ц. и Сергеем Е.

Продавщицы встретили парней радушно. Когда все изрядно подвыпили, К. «разоткровенничалась»: магазин, говорила она, никем не охраняется, сигнализация неисправна. Легче легкого войти и уйти незамеченным. Начав с намеков, К. подвела итог: «У нас беда в магазине: большая недостача, а на носу инвентаризация".

«Поможем, - с общего согласия откликнулся Н. - Есть у меня на примете специалист по таким делам. Идите к нему за консультацией».

Взяв с собой побольше спиртного, компания отправилась к Т. Продолжили пьянку у него, и за бутылкой обо всем договорились.

В 20 часов следующего дня компания встретилась в магазине. Людмила К. плотно уложила в принесенные парнями рюкзаки бутылки с коньяком и водкой. Как выяснилось позднее, она умудрилась «ограбить»

самих грабителей. Пока они увязывали рюкзаки, К. прошла в кабинет заведующей магазином, открыла сейф и стоявший в нем металлический ящик. Взяла крупную сумму денег, ящик заперла, а сейф оставила открытым. Т. с Ц. взломали стоящий в сейфе ящик. На долю парней пришлось 120 рублей.

Решающий допрос

Людмила К. начисто отвергла все предъявленные ей обвинения. Она не теряла самообладания, даже при перекрестном допросе отвечала уверенно, без запинки. Ромуальд Ч. в эти минуты отчетливо представил себе встречу в магазине. К. сказала тогда: «А, милиция к нам приехала! Пожалуйста, проходите. Надо полагать, вы разыщете преступников...»

- Значит, вы не знаете ни Александра Т., ни Владимира Н.?

- Нет.

- Допустим. А пока почитайте показания вашей бывшей сослуживицы Галины Д.

К. взяла протокол и стала внимательно читать. В показаниях Д. говорилось, что с государственными деньгами К. обращалась, как со своими собственными: брала из кассы по 30-40 рублей, редко возвращала. Иногда брала деньги из кассы и сама Д. Образовалась крупная недостача.

Так возникло решение фальсифицировать кражу. Даже в этот критический момент не последовало раскаяния. «Ничего вы от меня не дождетесь!» - заявила К.

Приближался рассвет. Лейтенант милиции Ромуальд Ч. подводил итоги расследования кражи в магазине № 135. Двое суток минуло с начала поиска преступников. Много людей в милицейской форме участвовало в нем. По крупицам собирали неопровержимые свидетельства, доказательства, анализировали их, сопоставляли, перепроверяли, просеивали, чтобы осталось только безусловно правильное, точное, не вызывающее сомнений.

Александр ВАЛЬТЕР