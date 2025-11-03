Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вывезли деньги, водку, коньяк: типичное ограбление рижского магазина в 1970-х

«Семь секретов» 3 ноября, 2025 18:37

История и культура 0 комментариев

Как рижские сыщики вычислили злоумышленников, обчистивших магазин на улице Терешковой. Магазины всегда были объектом повышенного внимания со стороны преступников. Их и полвека назад грабили довольно часто. Но зачастую деньги и товар забирали только для инсценировки, чтобы скрыть недостачу, возникшую из-за воровства работников самого магазина. Эти две версии и стали приоритетными для членов оперативной группы, расследующих кражу со взломом из магазина № 135, расположенного на улице Терешковой, 37 (сейчас это улица Буллю). Что в итоге выяснилось, рассказывалось в статье Ф. Гуцевича «Два дня поиска", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в марте 1972 года.

Осмотр места происшествия

"Дежурный слушает", - отозвался на телефонный звонок капитан милиции Д. «На улице Терешковой, 37, ограблен магазин", - прозвучал в трубке взволнованный женский голос. «К вам будет послана оперативная группа", - ответил дежурный и занес в книгу происшествии запись: «Сообщение из магазина № 135 поступило 28 октября 1971 г. в 8.35». С этого времени и начался поиск преступников.

На место происшествия выехала оперативная группа во главе с начальником отдела внутренних дел Ленинградского района г. Риги подполковником милиции Анатолием Т. и начальником уголовного розыска отдела майором милиции Авениром М. У входа в магазин их встретила продавец Людмила К. «А, милиция к нам приехала! - воскликнула она. - Пожалуйста, проходите. Надо полагать, вы разыщете преступников".

Внешний осмотр показал, что центральная входная дверь заперта и повреждений не имеет. Незапертой оказалась лишь тыльная дверь. Возле нее на земле валялся ломик. Однако все свидетельствовало, что преступники им не воспользовались. Очевидно, замок был открыт ключом. Но «трудились» ли преступники по предварительному сговору с кем-либо из работников магазина?

Своим соображением эксперт Валентин М., занимавшийся осмотром, поделился с оперативниками. Всякая версия требует подтверждения фактами, только при таком обязательном условии можно сделать окончательный, а главное, безошибочный вывод. Оперативная группа продолжала накапливать эти факты и доказательства.

Едва сотрудники милиции открыли дверь, как из магазина на них хлынул поток воды. «Понятно, - невозмутимо констатировал майор М., - открыли краны, чтобы смыть свои следы".

Между тем эксперт М., закончив осмотр двери, поинтересовался, у кого хранятся ключи. «У меня есть ключ, у заведующей и у второй нашей продавщицы", - пояснила Людмила К. Затем она сообщила, что в кабинете заведующей магазином взломан сейф. В комнате на полу поблескивали монеты, предназначенные для сдачи покупателям. Дверца сейфа была полуоткрыта. Взломанным оказался лишь ящик для хранения денег.

Ни одна деталь не ускользнула от пристального внимания инспектора уголовного розыска лейтенанта Ромуальда Ч. В винном отделе он заметил на бутылке с коньяком отпечатки пальцев. Бутылка была сфотографирована и отправлена на экспертизу.

Вскоре старший собрал оперативную группу на короткое совещание. «Будем пока что действовать по двум версиям, - сообщил он. - Первая -, кражу и взлом совершили только преступники. Вторая - кражу инсценировали продавцы в соучастии с кем-то из своих знакомых».

Отработка версий

Отрабатывать версии поручили капитану Дмитрию М. и лейтенанту Ромуальду Ч. Они отправились в жилой массив на улице Терешковой. Здесь им пришлось беседовать со многими местными жителями, дворниками, прохожими.

Очередной из бесчисленных собеседников Ч. ответил на вопросы работника милиции так: «Нет, подозрительных лиц около магазина не видел. А вот поведение некоторых продавцов мне, откровенно говоря, не нравится. Они не раз учиняли пьянки в магазине. Бывали там и какие-то молодые люди".

Лейтенант поинтересовался, не знает ли собеседник этих людей. «Фамилий не знаю. Упоминалось только имя Саша. Живет этот парень в массиве на улице Гривас", - ответил собеседник.

Массив на улице Гривас велик. Сколько здесь Саш! Обратились к лейтенанту милиции Надежде Л., хорошо знающей этот район. С ее помощью удалось установить, что в массиве нередко бывает некто Александр Т. девятнадцати лет, ранее был судим, отбывает наказание на вольном поселении. В Риге Т. ночует у брата.

Ромуальд Ч. и Дмитрий М. вместе с инспектором Юрием Л. пошли по указанному адресу. На допросе в отделе милиции Т. упорно настаивал, что 27 октября вечером был в гостях у своей знакомой Ирины К., назвал адрес. Ирина подтвердила слова своего приятеля. И тут поступило заключение экспертизы: следы пальцев на коньячной бутылке оставил Александр Т.

«Что скажете на это?"- обратился к Александру Т. лейтенант Ромуальд Ч. Тот задумался было, но потом, пожав плечами, проговорил: «И ничего-то я не знаю...» Продолжать дальше начисто отрицать свою вину ему не позволило признание Ирины К. При повторном допросе она заявила, что первоначальные ее показания были ложными, и в подтверждение сказанного назвала несколько свидетелей.

Протокол этот был предъявлен Т. И тот дал показания. 27 октября он приехал из Огре в Ригу. Решил обворовать магазин, мол, давно к нему присматривался. Действовал один. Взломал ящик сейфа, взял находившуюся там небольшую сумму денег и попутно прихватил несколько бутылок коньяка.

Обнаружили недостачу

В магазине к оперативникам присоединилась инвентаризационная комиссия. К утру второго дня она закончила свою работу: была установлена недостача на сумму 2 300 рублей. Действуя один, Т. не мог бы похитить столько товаров.

Между тем он настаивал на своем: «Вчера я рассказал все...» «Если бы так, - возразил Дмитрий М. - Известно ли вам, что товаров похищено на 2 300 рублей? Чтобы вывезти из магазина столько коньяка и водки, потребовалась бы грузовая автомашина. Вот ознакомьтесь с актом инвентаризационной комиссии».

Т. схватился за голову: «Мерзавцы! Хотят невиновными представиться! Дайте бумагу!"

В дополнительном показании появились две фамилии продавцов магазина - Людмилы К. и Галины Д.

Преступник признавался, что действовал по предварительному сговору с ними. Уже на первом допросе Т., перечисляя фамилии своих знакомых, назвал и Владимира Н., но тут же спохватился, перескочил на другую тему.

Подробность эта не осталась незамеченной. Пригласили Владимира Н. в милицию. Поначалу он держался уверенно, даже несколько вызывающе, потом запутался в собственных выдумках и рассказал, как было дело.

Н. давно свел знакомство с Людмилой К. Не раз заходил в магазин № 135 то один, то вместе с дружками. Заперев двери, они учиняли тут развеселые попойки. Вечером накануне ограбления Н. пришел сюда вместе с Юрием Ц. и Сергеем Е.

Продавщицы встретили парней радушно. Когда все изрядно подвыпили, К. «разоткровенничалась»: магазин, говорила она, никем не охраняется, сигнализация неисправна. Легче легкого войти и уйти незамеченным. Начав с намеков, К. подвела итог: «У нас беда в магазине: большая недостача, а на носу инвентаризация".

«Поможем, - с общего согласия откликнулся Н. - Есть у меня на примете специалист по таким делам. Идите к нему за консультацией».

Взяв с собой побольше спиртного, компания отправилась к Т. Продолжили пьянку у него, и за бутылкой обо всем договорились.

В 20 часов следующего дня компания встретилась в магазине. Людмила К. плотно уложила в принесенные парнями рюкзаки бутылки с коньяком и водкой. Как выяснилось позднее, она умудрилась «ограбить»
самих грабителей. Пока они увязывали рюкзаки, К. прошла в кабинет заведующей магазином, открыла сейф и стоявший в нем металлический ящик. Взяла крупную сумму денег, ящик заперла, а сейф оставила открытым. Т. с Ц. взломали стоящий в сейфе ящик. На долю парней пришлось 120 рублей.

Решающий допрос

Людмила К. начисто отвергла все предъявленные ей обвинения. Она не теряла самообладания, даже при перекрестном допросе отвечала уверенно, без запинки. Ромуальд Ч. в эти минуты отчетливо представил себе встречу в магазине. К. сказала тогда: «А, милиция к нам приехала! Пожалуйста, проходите. Надо полагать, вы разыщете преступников...»

- Значит, вы не знаете ни Александра Т., ни Владимира Н.?

- Нет.

- Допустим. А пока почитайте показания вашей бывшей сослуживицы Галины Д.

К. взяла протокол и стала внимательно читать. В показаниях Д. говорилось, что с государственными деньгами К. обращалась, как со своими собственными: брала из кассы по 30-40 рублей, редко возвращала. Иногда брала деньги из кассы и сама Д. Образовалась крупная недостача.

Так возникло решение фальсифицировать кражу. Даже в этот критический момент не последовало раскаяния. «Ничего вы от меня не дождетесь!» - заявила К.

Приближался рассвет. Лейтенант милиции Ромуальд Ч. подводил итоги расследования кражи в магазине № 135. Двое суток минуло с начала поиска преступников. Много людей в милицейской форме участвовало в нем. По крупицам собирали неопровержимые свидетельства, доказательства, анализировали их, сопоставляли, перепроверяли, просеивали, чтобы осталось только безусловно правильное, точное, не вызывающее сомнений.

Александр ВАЛЬТЕР

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!






В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

