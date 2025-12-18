Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов

Учреждение указывает, что в поле зрения PTAC попала информация, и ведомство начало оценку ситуации в связи с заявлением «Lidl Latvija» об изменении условий законной гарантии.

С декабря «Lidl Latvija» ввела новый порядок сдачи электротоваров в период действия законной гарантии: если у электротовара выявлен дефект и его стоимость не превышает 15 евро, возврат денег или обмен товара можно осуществить сразу в магазине, а если стоимость электротовара превышает 15 евро, необходимо обращаться к официальным сервисным представителям, контактная информация которых указана в инструкции по эксплуатации товара, либо в клиентский сервис «Lidl Latvija».

PTAC отмечает, что введённое новое условие противоречит положениям Закона о защите прав потребителей.

Центр напоминает, что ответственность за несоответствие товара или его повреждение несёт продавец. Потребитель не обязан обращаться в сервис или к другому связанному коммерсанту для предъявления, передачи, ремонта, обмена товара или возврата денег. Потребитель обращается к продавцу, который далее решает претензию потребителя и связанные с ней вопросы.

Также потребитель изначально может выбрать ремонт товара или его замену. Если это невозможно или вызывает существенные неудобства, потребитель имеет право требовать снижения цены или возврата денег.

Одновременно PTAC указывает, что потребитель вправе предъявлять претензии продавцу по качеству товара в течение двух лет со дня поставки или приобретения товара. В свою очередь, претензия должна быть заявлена в течение двух месяцев с момента обнаружения дефекта.

Если спор невозможно разрешить путём переговоров, потребитель может подать продавцу письменное заявление, на которое продавец обязан в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления предоставить потребителю письменный ответ и проинформировать о возможном решении.

Директор PTAC Зайга Лиепиня отмечает, что продавец всегда несёт ответственность за проданный им товар, и в случае дефекта потребитель должен обращаться непосредственно к продавцу. По её мнению, недопустимо создавать у потребителей путаницу относительно того, что делать и куда обращаться, если у товара обнаружен дефект. Лиепиня подчёркивает, что такое ограничение прав недопустимо.

Как поясняет PTAC, если потребитель приобрёл электротовар в «Lidl Latvija» и у него выявлен дефект, в первую очередь необходимо обращаться к продавцу.

В то же время PTAC призывает «Lidl Latvija» соблюдать нормы Закона о защите прав потребителей, обеспечивая, чтобы потребитель в любом случае, при выявлении дефекта товара, мог обратиться в место его приобретения.

«Lidl Latvija» заявляет, что не согласна с упрёками PTAC о возможном несоответствии регулированию в сфере защиты прав потребителей. Компания отмечает, что удобство клиентов является приоритетом, и предприятие действует в рамках закона, обслуживая клиентов, возвращающих электротовары.

Одновременно «Lidl Latvija» указывает, что PTAC сделал поспешные выводы, не применив общепринятый принцип «сначала консультируйся», то есть не проведя беседу с компанией для выяснения ситуации.

Руководитель корпоративных коммуникаций «Lidl Latvija» Дана Хасана отмечает, что, ссылаясь на 28-ю статью Закона о защите прав потребителей, «Lidl Latvija» выбрала для клиента максимально удобный способ — по любым вопросам связываться с клиентским сервисом «Lidl Latvija», который является частью компании.

Хасана указывает, что в случае возврата электротоваров специалисты клиентского сервиса «Lidl Latvija» всё выяснят и скоординируют процесс возврата товара, организовав курьера, который заберёт неисправный электротовар у клиента и доставит его в сервис.

Если электротовар имеет дефект и его стоимость не превышает 15 евро, возврат денег или обмен товара можно осуществить сразу в магазине, а если стоимость электротовара превышает 15 евро, «Lidl Latvija» организует его доставку и обслуживание, тем самым избавляя клиента от забот. В случае дефекта товар клиенту заменяют, ремонтируют или возвращают деньги.

«До сих пор мы всегда старались найти подходящее решение для каждого клиента и как продавец не уклоняемся от ответственности за несоответствие товара», — отмечает Хасана.