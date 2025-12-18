Пальнем из всех стволов: разрешено сбивать дроны над важными объектами

Инициатива Министерства экономики о внесении изменений в Закон об охранной деятельности была поддержана Сеймом в четверг, 18 декабря.

В министерстве отмечают, что поправки укрепляют механизм реализации ранее утверждённых Сеймом изменений в Закон о национальной безопасности, которые предусматривают право собственника или законного владельца объектов критической инфраструктуры категорий A, B или C — то есть особо важных объектов государственного значения — прекращать перемещение дистанционно управляемых устройств в воздухе, на воде или на суше, если они угрожают безопасности объекта критической инфраструктуры. К таким объектам относятся порты, аэропорты, объекты энергоснабжения, военные сооружения и другие объекты.

Парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезаинис отмечает, что в случае угрозы критической инфраструктуре необходимо иметь возможность действовать незамедлительно, используя все доступные ресурсы. Принятые поправки к Закону о национальной безопасности и Закону об охранной деятельности являются основой для развития эффективной противодроновой защиты на воде, в воздухе и на суше.

В министерстве подчёркивают, что право принимать меры по защите объекта критической инфраструктуры по поручению его собственника или законного владельца предоставляется сотруднику внутренней службы безопасности объекта критической инфраструктуры либо работнику охранной компании, оказывающей охранные услуги.

Министерство экономики инициировало указанные поправки, реагируя на информацию, предоставленную государственными капитальными обществами — собственниками объектов критической инфраструктуры, — о рисках угроз, создаваемых дистанционно управляемыми устройствами, и о необходимости установления чёткого правового регулирования мер противодействия.