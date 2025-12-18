Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пальнем из всех стволов: разрешено сбивать дроны над важными объектами

18 декабря, 2025 17:42

Новости Латвии

В случае угрозы объектам критической инфраструктуры будет разрешено сбивать дроны, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики (МЭ). Если будет зафиксировано нахождение дистанционно управляемого устройства вблизи объекта инфраструктуры государственного значения, что может угрожать его безопасности, сотрудник службы безопасности или охранной компании получит право прекратить перемещение такого устройства.

Инициатива Министерства экономики о внесении изменений в Закон об охранной деятельности была поддержана Сеймом в четверг, 18 декабря.

В министерстве отмечают, что поправки укрепляют механизм реализации ранее утверждённых Сеймом изменений в Закон о национальной безопасности, которые предусматривают право собственника или законного владельца объектов критической инфраструктуры категорий A, B или C — то есть особо важных объектов государственного значения — прекращать перемещение дистанционно управляемых устройств в воздухе, на воде или на суше, если они угрожают безопасности объекта критической инфраструктуры. К таким объектам относятся порты, аэропорты, объекты энергоснабжения, военные сооружения и другие объекты.

Парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезаинис отмечает, что в случае угрозы критической инфраструктуре необходимо иметь возможность действовать незамедлительно, используя все доступные ресурсы. Принятые поправки к Закону о национальной безопасности и Закону об охранной деятельности являются основой для развития эффективной противодроновой защиты на воде, в воздухе и на суше.

В министерстве подчёркивают, что право принимать меры по защите объекта критической инфраструктуры по поручению его собственника или законного владельца предоставляется сотруднику внутренней службы безопасности объекта критической инфраструктуры либо работнику охранной компании, оказывающей охранные услуги.

Министерство экономики инициировало указанные поправки, реагируя на информацию, предоставленную государственными капитальными обществами — собственниками объектов критической инфраструктуры, — о рисках угроз, создаваемых дистанционно управляемыми устройствами, и о необходимости установления чёткого правового регулирования мер противодействия.

На YouTube появилась история о Даугавпилсе от всемирно известного тревел-блогера «Bald and Bankrupt», настоящее имя которого Бенджамин Рич. Бенджамин, у которого более четырех миллионов подписчиков на YouTube, посетил Даугавпилс в конце ноября, и снятое им там видео полно клише и отсылок к СССР.

В Твиттере/X пользователь под ником @CardinalisRavus проливает свет на проблему, которая, вероятно, по-прежнему актуальна для значительной части общества, особенно для пенсионеров.

«В голове не укладывается!» Скандал с благотворителями Dod pieci!

В социальных сетях развернулись активные дискуссии вокруг высоких зарплат и премий чиновников и руководителей вузов в контексте благотворительного марафона общественного медиа «Dod pieci!», который в этом году посвящён детям и молодёжи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пишет издание "Неаткарига". 

Настоящий герой: соцсети благодарят неравнодушного юношу из Вецмилгрависа

Социальные сети распространяют видео из магазина Rimi в рижском микрорайоне Вецмилгравис, где молодой человек оказал первую помощь потерявшей сознание пенсионерке.

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

Гарантия Lidl противоречит закону: обнаружено нарушение прав клиентов

Новые гарантийные условия розничной компании SIA «Lidl Latvija» не соответствуют регулированию в сфере защиты прав потребителей, сообщило агентству LETA Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии за особые заслуги. А как же гражданство РФ?

Выдающийся кинодокументалист Виталий Манский стал гражданином Латвии. Сейм утвердил предоставление ему гражданства за особые заслуги. 

