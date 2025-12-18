Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Конституционный суд начал дело об отмене обязательной поверки счётчиков воды

18 декабря, 2025

Важно 0 комментариев

Конституционный суд (КС) возбудил дело о прекращении государственного метрологического контроля (верификации) установленных в квартирах счетчиков воды, сообщили агентству ЛЕТА в КС.

В рамках дела КС даст оценку, соответствуют ли Конституции нормы правил Кабинета министров от 3 июня этого года, в которых содержится перечень измерительных приборов, подлежащих государственному метрологическому контролю.

Оспариваемые нормы предусматривают метрологический контроль механических, электромагнитных и ультразвуковых счетчиков воды, за исключением тех, что установлены в квартирах многоквартирных домов.

Иск в КС подан заявителем, коммерческая деятельность которого связана с заменой и повторной верификацией счетчиков воды в многоквартирных домах. Полагаясь на действовавшее в течение многих лет законодательство, заявитель вложил финансовые средства в развитие своей коммерческой деятельности, а оспариваемые нормы нарушают его конституционное право на собственность и принцип защиты доверия к закону, поскольку Кабинет министров не предусмотрел переходный период или компенсацию при переходе на новые нормы.

Кроме того, как указано в иске, Кабинет министров не провел надлежащую оценку необходимости оспариваемых норм, не обосновал их пользу для общества и не учел мнение отрасли.

КС поручил правительству до февраля 2026 года представить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием.

Как сообщалось, решение об отмене поверки счетчиков воды в квартирах вступит в силу с 1 января 2026 года. Как указало разработавшее изменения Министерство экономики, процесс повторной поверки счетчиков воды в квартирах не является целесообразным, и отмена этого требования снизит административную нагрузку и расходы для населения.

Прежние нормы обязывали проводить повторную поверку механических счетчиков воды раз в четыре года, а электромагнитных и ультразвуковых - раз в шесть лет. С 2020 по 2023 год было проверено 975 809 счетчиков воды, что обошлось жителям в 19,5 млн евро, или примерно в 5 млн евро в год.

Главные новости

«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе
Важно

«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич
Важно

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта
Важно

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

14:14

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Загрузка

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

14:07

Мир 0 комментариев

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

14:04

Важно 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

13:55

Важно 0 комментариев

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

13:46

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

13:30

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

13:23

Важно 0 комментариев

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

