Конституционный суд начал дело об отмене обязательной поверки счётчиков воды

В рамках дела КС даст оценку, соответствуют ли Конституции нормы правил Кабинета министров от 3 июня этого года, в которых содержится перечень измерительных приборов, подлежащих государственному метрологическому контролю.

Оспариваемые нормы предусматривают метрологический контроль механических, электромагнитных и ультразвуковых счетчиков воды, за исключением тех, что установлены в квартирах многоквартирных домов.

Иск в КС подан заявителем, коммерческая деятельность которого связана с заменой и повторной верификацией счетчиков воды в многоквартирных домах. Полагаясь на действовавшее в течение многих лет законодательство, заявитель вложил финансовые средства в развитие своей коммерческой деятельности, а оспариваемые нормы нарушают его конституционное право на собственность и принцип защиты доверия к закону, поскольку Кабинет министров не предусмотрел переходный период или компенсацию при переходе на новые нормы.

Кроме того, как указано в иске, Кабинет министров не провел надлежащую оценку необходимости оспариваемых норм, не обосновал их пользу для общества и не учел мнение отрасли.

КС поручил правительству до февраля 2026 года представить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием.

Как сообщалось, решение об отмене поверки счетчиков воды в квартирах вступит в силу с 1 января 2026 года. Как указало разработавшее изменения Министерство экономики, процесс повторной поверки счетчиков воды в квартирах не является целесообразным, и отмена этого требования снизит административную нагрузку и расходы для населения.

Прежние нормы обязывали проводить повторную поверку механических счетчиков воды раз в четыре года, а электромагнитных и ультразвуковых - раз в шесть лет. С 2020 по 2023 год было проверено 975 809 счетчиков воды, что обошлось жителям в 19,5 млн евро, или примерно в 5 млн евро в год.