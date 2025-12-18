Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Декабря Завтра: Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists
Доступность

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Совет располагает информацией о том, что как минимум два предприятия предположительно обменивались коммерчески чувствительной информацией, незаконно договаривались о разделе рынка и условиях участия в закупках на технологическое обеспечение работы установок по очистке инфильтрата и поставку химикатов, тем самым нарушив запрет, установленный законом о конкуренции.

СК отмечает, что картельные соглашения являются одним из самых серьезных нарушений в сфере конкуренции, и за такое нарушение участники рынка могут быть оштрафованы на сумму до 10% от нетто-оборота за последний финансовый год, а также им может быть запрещено участвовать в государственных закупках в течение трех лет с момента вступления решения СК в силу.

Как заявил совет, не исключено, что к данному нарушению причастны и другие предприятия, но в настоящее время в отношении других участников рынка расследование не ведется. СК призывает предприятия сообщать о возможных нарушениях, напоминая, что участники рынка могут воспользоваться программой снисхождения, которая предусматривает полное освобождение от штрафа или значительное его снижение.

Более подробную информацию о масштабах дела и компании, в отношении которых проведены процессуальные действия, СК не называет в интересах расследования.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе
Важно

«Этот строй называется этнической демократией»: Юрис Розенвалдс о нашей системе

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич
Важно

Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта
Важно

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Читать
Загрузка

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

Мир 14:07

Мир 0 комментариев

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Читать

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Читать

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Важно 13:55

Важно 0 комментариев

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Читать

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

Новости Латвии 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Читать

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

Читать