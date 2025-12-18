Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Совет располагает информацией о том, что как минимум два предприятия предположительно обменивались коммерчески чувствительной информацией, незаконно договаривались о разделе рынка и условиях участия в закупках на технологическое обеспечение работы установок по очистке инфильтрата и поставку химикатов, тем самым нарушив запрет, установленный законом о конкуренции.

СК отмечает, что картельные соглашения являются одним из самых серьезных нарушений в сфере конкуренции, и за такое нарушение участники рынка могут быть оштрафованы на сумму до 10% от нетто-оборота за последний финансовый год, а также им может быть запрещено участвовать в государственных закупках в течение трех лет с момента вступления решения СК в силу.

Как заявил совет, не исключено, что к данному нарушению причастны и другие предприятия, но в настоящее время в отношении других участников рынка расследование не ведется. СК призывает предприятия сообщать о возможных нарушениях, напоминая, что участники рынка могут воспользоваться программой снисхождения, которая предусматривает полное освобождение от штрафа или значительное его снижение.

Более подробную информацию о масштабах дела и компании, в отношении которых проведены процессуальные действия, СК не называет в интересах расследования.