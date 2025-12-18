Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Синие огни на платформах: странный эксперимент в Японии дал неожиданный эффект

18 декабря, 2025

Всюду жизнь

На некоторых железнодорожных станциях в Японии произошли странные изменения.  Вместо обычного освещения там включили синие LED-огни. Без объявлений, без кампаний, без громких заявлений. И почти сразу  пошла вниз статистика... самоубийств. 

Исследования показали: на этих платформах число суицидов резко сократилось — по разным оценкам, на десятки процентов. Для страны, где железные дороги долгое время были одним из самых "популярных" мест для сведения счётов с жизнью, это выглядело неожиданно.

Психологи объясняют эффект просто. Синий свет воспринимается как более спокойный и «холодный», он снижает уровень тревоги и импульсивных реакций. Платформа кажется менее агрессивной, более контролируемой. Кроме того, освещение улучшает видимость — пространство ощущается безопаснее.

Важно: речь не идёт о «волшебном решении». Эффект фиксировали на конкретных станциях, в определённый период, и только как часть более широкой системы профилактики. Позже учёные указывали: со временем влияние света может ослабевать, если его не поддерживают другие меры — персонал, барьеры, экстренная помощь.

Тем не менее сам факт поразил специалистов. Малозаметное изменение среды оказалось способным повлиять на поведение людей в критический момент — без давления, запретов и вмешательства.

Сегодня этот эксперимент в Японии часто приводят как пример того, как дизайн городской среды может работать не хуже прямых запретов. Не решая проблему полностью — но снижая риск там, где счёт иногда идёт на секунды.

Комментарии (0)

Задержанного Гущина обвиняют в написании статей для российского пропагандистского сайта

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

Загрузка

«Челси» продал — переведи деньги Украине, чего им пропадать? От Абрамовича требуют 2,8 млрд. евро

Мир 0 комментариев

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Алвис Херманис в шоке: «Латвия наконец-то оказалась на последнем месте в ЕС»

Важно 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Нас разграбляли до последнего: политолог Раевскис вспомнил о СССР

Важно 0 комментариев

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Обнаружился картель? Совет по конкуренции проверяет мусорщиков

Новости Латвии 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

Единорогов в нашей истории не было: в Лиепае разразился скандал вокруг идеи арт-объекта

Важно 0 комментариев

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

