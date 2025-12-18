Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В 2026-ом на строительство Rail Baltica пустят 260 млн евро: Министерство сообщения

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

247,2 млн евро из этой суммы будут направлены непосредственно на строительство "Rail Baltica", а 12,8 млн евро - на адаптацию строительных проектов и обеспечение функций управления.

Финансирование предусмотрено для строительства южного участка основной трассы "Rail Baltica" в Латвии, а также для строительства в южной части Рижского центрального вокзала и станции в Рижском аэропорту.

На строительство основной трассы в 2026 году выделено 75 млн евро для продолжения работ в центре обслуживания инфраструктуры "Rail Baltica" возле Иецавы, где до конца текущего года будет завершено создание региональной базы. Также возле Иецавы планируется строительство подъездной инфраструктуры на территории площадью 23 гектара и насыпей, проведение земляных работ, создание площадок для складирования строительных материалов и формирование железнодорожной насыпи.

Одновременно продолжаются подготовительные работы на протяжении более 30 км для обеспечения готовности трассы к строительству железнодорожной инфраструктуры. На обширной территории планируется вырубка леса, проверка на наличие неразорвавшихся боеприпасов на участке протяженностью 11 км, земляные работы и строительство мелиорационной системы.

Как сообщили в министерстве, до декабря 2025 года на основной трассе было обнаружено и обезврежено 95 взрывоопасных предметов.

Дополнительно в бюджете 2026 года выделено финансирование в размере 8 млн евро для адаптации проекта южного участка основной трассы граница Литвы - Миса, чтобы обеспечить реализацию всех 11 видов работ, предусмотренных строительными разрешениями. Эти работы будут реализованы параллельно строительству и не повлияют на его ход.

Также в следующем году продолжатся работы в южной части Центрального вокзала, на которые перераспределены средства из Фонда восстановления. В целом в 2026 году на эти работы выделено 120 млн евро. До конца августа планируется завершить основные работы в южной части здания вокзала, в том числе возведение кровли и остекление зала ожидания, строительство пассажирских навесов и кровельных систем, фасадные и другие отделочные работы. В соответствии с условиями финансирования ввод в эксплуатацию здания Центрального вокзала предусмотрен в конце 2026 года.

Одновременно АО "Latvijas dzelzceļš" до середины 2028 года построит системы сигнализации, контактные сети и железнодорожные пути в южной части вокзала.

52 млн евро в следующем году выделены на продолжение строительства станции "Rail Baltica" и связанной с ней инфраструктуры в Рижском аэропорту. Планируется, что в следующем году будет вестись строительство эстакады от зоны улицы Дзирниеку до здания станции и от станции до улицы Зиемелю. Также запланирован перенос и строительство котельной аэропорта и автозаправочной станции.

Дополнительно предусмотренное в бюджете финансирование будет направлено также на обеспечение функций управления проектом и отчуждение недвижимого имущества, необходимого для строительства.

Как сообщалось, согласно данным совместного балтийского предприятия по реализации проекта "RB Rail" стоимость первой очереди "Rail Baltica" может достичь 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро, при этом возможна потенциальная экономия в размере 500 млн евро за счет оптимизации технических решений и других мер.

