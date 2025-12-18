Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лишение гражданства за нелояльность — что можно, а что нельзя: Борис Цилевич

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 11:54

В программе "Открытый разговор" на LR-4 правозащитник и политик Борис Цилевич дал свою оценку законопроекту о нелояльности, который недавно поддержал Сейм и передал в комиссии на рассмотрение.

"Я думаю, что парламентское большинство проголосовало за продвижение этого проекта в комиссии для того, чтобы избежать критики самых национально настроенных. Если бы кто-то проголосовал против, на него бы сразу обрушились  с копьями наперевес некоторые наши общие знакомые. А так замели под ковер - технология отработана", - считает Цилевич.

Правозащитник напомнил, что есть такой принцип - единственного гражданства лишить нельзя. Однако из этого принципа есть исключения. Даже в нашем законе есть 13 пункт, в котором перечислены пять оснований, по которым можно лишить гражданства. В каждой из этих норм оговаривается - если это гражданство не является единственным -, но в одном случае такой оговорки нет. 

"Речь идет о пункте: если человек при натурализации сообщил о себе заведомо ложные сведения. Тогда его гражданства можно лишить. Правда это решение не будет распространяться на его несовершеннолетних детей и супругу, если они были натурализованы вместе с ним", - отмечает юрист. 

Цилевич напоминает, что судебная система знает прецеденты, например, знаменитое дело Ротманса, рассматриваемое в европейском суде в Люксембурге. Там гражданин Германии натурализовался в Австрии, соответственно отказался от немецкого гражданства, а потом выяснилось, что он скрыл судимость и был лишен австрийского гражданства тоже.

"Но очевидно, что здесь, конечно, имеются в виду не такие ситуации. И тут главные опрос - что такое нелояльность", - говорит Цилевич и напоминает, что юридического определения лояльности нет до сих пор.

По его мнению, понятие лояльности можно привязать к исполнению законов. Лоялен тот, кто законы исполняет, нелоялен - кто не исполняет.

"А за неисполнение закона предусмотрено соответствующее наказание. У нас для это есть уголовный кодекс и кодекс административных правонарушений. И тогда получается, что человек, который нарушил закон, он оказался нелояльным и в дополнение к уже полученному по закону наказанию, нужно еще и лишить его гражданства? Но это же нарушает общий принцип уголовного права - за одно деяние нельзя наказывать дважды", - убежден Цилевич. Он отмечает, что теоретически дополнительное наказание возможно, как, например, нарушившему закон иностранцу могут запретить въезд в Латвию.

"Но главный вопрос тут в том, какой статус получит человек, у которого отберут гражданство. Ведь у Латвии есть обязательства не увеличивать количество апатридов - лиц без гражданства", - напоминает Цилевич.

Однако в Латвии есть закон, который предусматривает, что в исключительном случае человека можно признать апатридом. Например, если это мигрант, страна происхождения которого не известна. И таких случаев было в 90-е довольно много. Самый широко распространенный на нашей территории - лица осужденные, которые освобождались уже в независимой Латвии. У них был только паспорт СССР. С ними вопросы в то время решались индивидуально. Приходилось договариваться с другими странами по каждому случаю. Сейчас эта практика снизилась. И непонятно, как будет решаться этот вопрос в наше время.

 

