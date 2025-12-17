Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста

17 декабря, 2025

Специалист по вопросам пенсионной системы Эдгар Вольскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что крайне скептически относится к повышению пенсионного возраста.

"Я большой противник. И тут дело не в возрасте. Я больше смотрю на человека, насколько он с развитием технологий, которыми мы в этом веке все живем, мы, каждый из нас, я вот, например, поехал в США учиться технологиям, но ответ в том, что человек, достигнув 65 лет, да, вот представим, сможете ли вы производить тот экономический продукт с теми технологиями, чтобы конкурировать с молодежью, а они быстрее учатся, давайте будем честны. Я не уверен, что даже я смогу в 65 лет быть такой производительной силой, чтобы генерировать дополнительную экономическую стоимость", - говорит эксперт. 

Он считает, что для создания более успешной пенсионной системы, нужно делать накопления, что-то вроде четвертого пенсионного уровня, когда ты сам вкладываешь деньги в ценные предметы: монеты, вина, антиквариат и прочее.

Также Вольскис подчеркивает, что если дать народу возможность забрать свои деньги со второго пенсионного уровня, первый эффект, который всех нас накроет, случится примерно через год и это будет огромная инфляция. Вброс в экономику денег с пенсионных накоплений приведет именно к этому.

Вольскис отмечает, что государство не может сохранить качество жизни для пенсионера только с первым пенсионным уровнем. Нужен процент замещаемости доходов в 60-80% от того дохода, который человек получал до пенсии. А государство в лучшем случае покроет 40%. Ещё 20% делегируются банкам. И минимум 10-20% от зарплаты нужно откладывать в подушку безопасности.

"Но при структуре наших расходов сегодня, мы не способны это делать. И поэтому государство говорит - вот вам 20% на второй уровень. Распределяйте их сами, потому что государство не способно накапливать. Государство вам просто помогает в принятии этого решения. И не нужно обманывать себя. Это просто экономический процесс, через который работодатель помогает нам в старости сохранить качество нашей жизни", - говорит Вольскис.

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

