Синоптики предупреждают: к Рождеству возможен мороз. А в среду — туман и до +6

В Риге существенных изменений не прогнозируется: небольшой южный ветер, температура +1..+2.

В конце недели температура немного повысится. В четверг, 18 декабря, во многих районах ожидается туман, местами возможен небольшой дождь. В пятницу осадки в целом не прогнозируются. Температура в эти дни - от 0 до +7, теплее всего будет в Курземе.

Ночью на субботу Латвию с северо-запада пересечёт широкая зона осадков. Больше дождя ожидается в Видземе и на западе Курземе, в Латгале осадки вероятнее днём. При юго-западном ветре воздух потеплеет до +3..+8. В воскресенье существенных осадков не ожидается, станет на градус прохладнее.

С 22 по 24 декабря возможны дождь и снег. На Рождество или сразу после праздников синоптики допускают устойчивый мороз, местами - бесснежный мороз.