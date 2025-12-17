Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Синоптики предупреждают: к Рождеству возможен мороз. А в среду — туман и до +6

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 11:34

Новости Латвии 0 комментариев

Ziemassvētku noformējs Tērbatas ielā.

В среду, 17 декабря, в Латвии ожидается пасмурная погода без существенных осадков. Местами сохранится туман. Ветер - южный и юго-западный, от слабого до умеренного. Днём температура составит 0..+4, местами на побережье - до +6. Атмосферное давление - 1017-1021 гПа на уровне моря.

В Риге существенных изменений не прогнозируется: небольшой южный ветер, температура +1..+2.

В конце недели температура немного повысится. В четверг, 18 декабря, во многих районах ожидается туман, местами возможен небольшой дождь. В пятницу осадки в целом не прогнозируются. Температура в эти дни - от 0 до +7, теплее всего будет в Курземе.

Ночью на субботу Латвию с северо-запада пересечёт широкая зона осадков. Больше дождя ожидается в Видземе и на западе Курземе, в Латгале осадки вероятнее днём. При юго-западном ветре воздух потеплеет до +3..+8. В воскресенье существенных осадков не ожидается, станет на градус прохладнее.

С 22 по 24 декабря возможны дождь и снег. На Рождество или сразу после праздников синоптики допускают устойчивый мороз, местами - бесснежный мороз.

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

