«Я не гадалка»: Браже о мире на Украине и давлении на Россию (1)

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 13:12

Важно 1 комментариев

Ārlietu ministre Baiba Braže (no kreisās), Saeimas deputāts Jānis Skrastiņš un Ministru prezidente Evika Siliņa piedalās svinīgā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā.

Глава МИД Латвии Байба Браже (JV) в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV ответила на вопрос, принесет ли следующий год справедливый мир Украине: точного прогноза она не дала, но подчеркнула, что Латвия вместе с европейскими партнерами продолжит помогать Киеву всеми возможными способами.

«Я не гадалка».
По оценке министра, ситуация вокруг переговоров выглядит обнадеживающе, хотя Россия, по ее словам, мира не хочет. Браже отметила, что часть ключевых вопросов в таких переговорах обычно оставляют на последний момент. В данном случае это требования России получить территории, от которых Украина должна была бы отказаться без боя, а также тема международного признания оккупированных территорий.

Браже заявила, что Латвия не намерена признавать оккупированные территории Украины частью России, и подобной позиции придерживается значительная часть международного сообщества. Она также подчеркнула, что Украина не собирается отдавать России неоккупированные территории в Донбассе, поскольку там находятся важные укрепления, влияющие на безопасность остальной части страны.

Министр добавила, что Европе следует продолжать работу с партнерами в США, чтобы улучшать предлагаемые мирные планы и повышать понимание ситуации. Это, по ее мнению, может привести и к дополнительному давлению США на Россию. В целом попытки США прекращать вооруженные конфликты в мире Браже назвала позитивными, отметив при этом, что за последний год общая ситуация с безопасностью в мире не улучшилась.

