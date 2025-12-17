«Я не гадалка».

По оценке министра, ситуация вокруг переговоров выглядит обнадеживающе, хотя Россия, по ее словам, мира не хочет. Браже отметила, что часть ключевых вопросов в таких переговорах обычно оставляют на последний момент. В данном случае это требования России получить территории, от которых Украина должна была бы отказаться без боя, а также тема международного признания оккупированных территорий.

Браже заявила, что Латвия не намерена признавать оккупированные территории Украины частью России, и подобной позиции придерживается значительная часть международного сообщества. Она также подчеркнула, что Украина не собирается отдавать России неоккупированные территории в Донбассе, поскольку там находятся важные укрепления, влияющие на безопасность остальной части страны.

Министр добавила, что Европе следует продолжать работу с партнерами в США, чтобы улучшать предлагаемые мирные планы и повышать понимание ситуации. Это, по ее мнению, может привести и к дополнительному давлению США на Россию. В целом попытки США прекращать вооруженные конфликты в мире Браже назвала позитивными, отметив при этом, что за последний год общая ситуация с безопасностью в мире не улучшилась.