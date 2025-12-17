Теории заговора не подтвердились. Снова о деле парома «Эстония»

Эксперты указали, что повреждения правого борта возникли при контакте обломков с морским дном. Также не выявили признаков столкновения, а следов взрыва в районе борта или носовой части не нашли.

Исследование носовой аппарели и компьютерное моделирование согласуются с версией 1997 года: волны разрушили носовой визор, открылась аппарель, вода быстро пошла на автомобильную палубу, после чего судно опрокинулось. Сценарий поступления воды через пробоину правого борта эксперты сочли несоответствующим расчетам и показаниям.

В рамках дополнительной работы собрали показания 68 выживших. По данным следствия, военная техника на борт не загружалась. В отчете также упомянуты скрытые конструктивные дефекты и системные проблемы в отрасли.

«На судне имелись скрытые конструктивные дефекты на протяжении всего срока его службы, и технически оно не было безопасным для эксплуатации на этой линии. Соответствующие стороны ни на борту, ни на берегу этого не осознавали», - сказал руководитель расследований SHK Йонас Бэкстранд.