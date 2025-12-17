Будут платить на 90% меньше: самоуправление Юрмалы сделало жителям подарок

Льгота в размере 90% на жильё будет применяться к той части кадастровой стоимости, которая не превышает 56 915 евро. Для отдельных категорий налогоплательщиков — малоимущих и нуждающихся домохозяйств, политически репрессированных лиц и многодетных семей — 90% скидка будет предоставляться на всё жильё независимо от его кадастровой стоимости.

Председатель Юрмальской думы Янис Лединьш подчеркнул, что Юрмала является единственным самоуправлением, где для всех жителей установлена максимально допустимая законом льгота по налогу на недвижимость в размере 90%. По его словам, это существенная поддержка жителей, которая позволит направить высвободившиеся средства на содержание и обновление собственности, в том числе на реновацию и утепление многоквартирных домов, улучшая качество жизни и городскую среду.

В настоящее время в Юрмале насчитывается около 22 тысяч жилых объектов, в которых задекларированы жители города. При этом у 89% из них кадастровая стоимость не превышает 56 915 евро. Введение налоговой льготы и на жильё приведёт к снижению доходов муниципалитета в 2026 году примерно на 680 тысяч евро.

Юрмала также предоставляет декларированным жителям широкую систему социальной поддержки: пособие при рождении ребёнка в размере 1000 евро, бесплатное питание в детских садах и школах до 12 класса, ежегодное пособие 100 евро для всех обучающихся в возрасте от полутора до 25 лет, а также ежегодное пособие 200 евро на улучшение здоровья для сеньоров. Жителям обеспечен бесплатный проезд в городских автобусах и на поезде по маршруту Кемери–Рига.

Право на 90-процентную льготу по налогу на жильё получат все жители Юрмалы — плательщики налога на недвижимость, которые задекларируют в этом жилье своё основное место жительства до 31 декабря 2025 года.

Льготы установлены в соответствии с обязательными правилами Юрмальской думы от 30 октября 2025 года № 33 «Порядок предоставления льгот по налогу на недвижимость в самоуправлении Юрмальского государственного города».