airBaltic увеличит частоту рейсов по 20 маршрутам из Риги: но только летом

По маршруту из Риги в Цюрих частота рейсов увеличится с семи до девяти в неделю, в Мюнхен - с 10 до 12, в Гамбург - с шести до семи, а в Берлин - с девяти до 10 рейсов в неделю. По маршруту в Кишинев количество рейсов вырастет с трех до семи в неделю.

Кроме того, "airBaltic" увеличит частоту полетов по ряду других маршрутов, в том числе в Копенгаген - с 13 до 17 рейсов в неделю, в Прагу - с пяти до семи, в Милан - с трех до пяти, в Софию - с двух до трех, а в Тбилиси - с двух до четырех.

Количество рейсов по маршруту Рига - Осло будет увеличено с 14 до 15 рейсов в неделю, а по маршруту Рига - Тель-Авив - с двух до трех.

Кроме того, по маршруту Рига-Будапешт количество рейсов будет увеличено с трех до четырех в неделю, по маршруту Рига-Лондон - с 12 до 13 в неделю, а по маршруту Рига-Мальта - с одного до двух в неделю.

По маршруту Рига-Гераклион самолеты "airBaltic" будут летать вместо четырех пять раз в неделю, по маршруту Рига-Любляна частота полетов будет увеличена с двух до трех рейсов в неделю, а по маршруту Рига-Бухарест - с четырех до пяти рейсов в неделю.

Количество рейсов по маршруту Рига-Таллин планируется увеличить с 32 до 35 в неделю, а по маршруту Рига-Вильнюс- с 24 до 28 в неделю.

Вице-президент по планированию маршрутной сети "airBaltic" Мантас Врубляускас сообщил, что в летний сезон 2026 года авиакомпания предложит более 400 000 дополнительных мест на рейсах из Риги и в Ригу.

Как сообщалось, летом 2026 года "airBaltic" начнет выполнять прямые рейсы по новым маршрутам из Риги в Варшаву, Гетеборг, Каунас, Оулу и Анталью.

Всего в летний сезон 2026 года "airBaltic" будет выполнять рейсы более чем по 110 маршрутам.

Также сообщалось, что за девять месяцев 2025 года концерн "airBaltic" работал с оборотом в 594,303 млн евро и прибылью в 4,249 млн евро.

В 2024 году концерн "airBaltic" понес убытки в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. При этом оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.