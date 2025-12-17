Где встречать Новый год? В Риге будет шесть площадок для общего веселья

Массовые гуляния в новогоднюю ночь с 21:00 до 02:00 пройдут на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилс, площади у Пороховой башни, на участке параллельной набережной 11 ноября улицы от Полю гате до Бискапа гате, а также на участке улицы Калькю между улицами Вальню и бульваром Аспазияс.

О музыкальном сопровождении и праздничном настроении в местах массовых гуляний позаботятся диджеи DJ Sets, DJ Gustavito, DJ Linda Samsonova, DJ Aspirins, DJ All-Viss и MC Valters Krauze.

На всех площадях состоится единый аудиовизуальный перформанс, в рамках которого музыкальное выступление диджеев будет синхронизировано с визуальными проекциями на фасады зданий, а развлекать публику будут ведущие.