Бокс, и только бокс! Бриедис жестко отрицает роман с Курсовой

В среду вечером Бриедис ответил на публикацию в Facebook и потребовал от редакции опровержения. По его словам, информация о «симпатиях и отношениях» не соответствует действительности и не была с ним согласована.

«Эти сведения ложны и не соответствуют реальности. Мое участие ограничилось проведением одного занятия в рамках проекта. Прошу отозвать публикацию и публично извиниться за распространение недостоверной информации».

Спортсмен подчеркнул, что согласился на участие в шоу как приглашенный тренер, а любые интерпретации личных отношений назвал необоснованными.