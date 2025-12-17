«Даже дом задрожал», рассказывает соседка о взрыве и пожаре в Болдерае

По словам соседки, взрывы были настолько сильными, что дрогнул дом.

«Я сидела там, в большой комнате. И вдруг, знаете, такой взрыв. Смотрю, улетела оконная рама. Взрыв был огромный. От чего - не знаю. Я быстро подбежала, посмотрела, всё валялось снаружи. Потом второй взрыв был, тоже сильный. Мы с мужем оделись, я ему сказала, чтобы быстрее шли, мало ли что там. Вы знаете, даже дом задрожал. Пока шли вниз, ещё один, меньший взрыв был».

Пока люди ждали спасателей, во дворе собиралось всё больше жильцов, но хозяина среди них не было - соседи сообщили ему о пожаре, и он срочно вернулся. Мужчина прибыл вместе с пожарными и успел лишь открыть дверь квартиры, после чего стало ясно, что внутри всё выгорело.

У дома третий день лежат обгоревшие вещи и предметы ремонта, выброшенные из квартиры при тушении. Лоджию затянули плёнкой, на газоне остаются выбитые оконные рамы. Отмечается, что это жильё не было постоянным местом проживания хозяина.