«Даже дом задрожал», рассказывает соседка о взрыве и пожаре в Болдерае

Редакция PRESS 17 декабря, 2025 12:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Ugunsgrēks daudzdzīvokļu ēkā Kurzemes prospektā Rīgā.

В Болдерае в многоквартирном доме на аллее Бируты Баумане сильный пожар уничтожил квартиру на третьем этаже. Как сообщает программа Degpunktā, хозяина дома не было, и беду заметили лишь после громкого хлопка - с лоджии вылетело окно.

По словам соседки, взрывы были настолько сильными, что дрогнул дом.

«Я сидела там, в большой комнате. И вдруг, знаете, такой взрыв. Смотрю, улетела оконная рама. Взрыв был огромный. От чего - не знаю. Я быстро подбежала, посмотрела, всё валялось снаружи. Потом второй взрыв был, тоже сильный. Мы с мужем оделись, я ему сказала, чтобы быстрее шли, мало ли что там. Вы знаете, даже дом задрожал. Пока шли вниз, ещё один, меньший взрыв был».
Пока люди ждали спасателей, во дворе собиралось всё больше жильцов, но хозяина среди них не было - соседи сообщили ему о пожаре, и он срочно вернулся. Мужчина прибыл вместе с пожарными и успел лишь открыть дверь квартиры, после чего стало ясно, что внутри всё выгорело.

У дома третий день лежат обгоревшие вещи и предметы ремонта, выброшенные из квартиры при тушении. Лоджию затянули плёнкой, на газоне остаются выбитые оконные рамы. Отмечается, что это жильё не было постоянным местом проживания хозяина.

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Важно

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?
Эксклюзив

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам? (1)

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста
Важно

После 65 лет работать могут лишь немногие: эксперт не видит смысла в повышении пенсионного возраста (4)

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Выбор редакции 18:37

Выбор редакции 0 комментариев

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

Мир 18:21

Мир 0 комментариев

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Наука 18:01

Наука 0 комментариев

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

В Эстонии заключены договоры о строительстве всей основной трассы «Rail Baltica»

Новости Латвии 17:57

Новости Латвии 0 комментариев

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

К концу 2025 года проект "Rail Baltica" в Эстонии вышел на решающий этап: на всю основную трассу от Таллинна до границы с Латвией заключены строительные договоры, а на более чем 100 километрах ведутся активные работы. Об этом говорится в обзоре компании "Rail Baltic Estonia".

Деньги врачей. Как появляются зарплаты в 14700 евро?

Выбор редакции 17:45

Выбор редакции 0 комментариев

Вопрос о зарплатах врачей в латвийских больницах Латвийское радио задало нескольким медучреждениям, и ответы показали широкий разброс. О средних значениях больницы говорили охотнее: ориентир, который ранее приводила Национальная служба здравоохранения, - около 3500 евро брутто в месяц для врача, работающего в стационаре.

Вопрос о зарплатах врачей в латвийских больницах Латвийское радио задало нескольким медучреждениям, и ответы показали широкий разброс. О средних значениях больницы говорили охотнее: ориентир, который ранее приводила Национальная служба здравоохранения, - около 3500 евро брутто в месяц для врача, работающего в стационаре.

