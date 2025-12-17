В Талсинском крае в лобовом столкновении погиб водитель

Авария произошла около 13:00. Столкнулись легковой автомобиль Opel и транспортное средство IVECO. В ДТП погиб водитель Opel. По факту происшествия начат уголовный процесс, полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 16 человек, из них 12 - в Рижском регионе. Среди пострадавших - три пешехода и один велосипедист.

В сфере дорожного движения вынесено 379 решений по административным нарушениям, в том числе 131 - за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение. Также начаты четыре уголовных процесса за вождение в состоянии алкогольного опьянения и один - за управление транспортом под возможным воздействием наркотических веществ.